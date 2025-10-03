scorecardresearch
 

अर्जेंटीना में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप... 571 KM थी गहराई, जानमाल का कोई नुकसान नहीं

अर्जेंटीना के सैंटियागो डेल एस्टेरो में प्रांत में आया भूकंप नाज़्का प्लेट के दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे धंसने (Subduction) की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है. भूकंप की गहराई 571 किलोमीटर थी, इस वजह से सतह पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ.

अर्जेंटीना के सैंटियागो डेल एस्टेरो प्रांत में 5.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया. (Photo: X/@USGS)
अर्जेंटीना के सैंटियागो डेल एस्टेरो प्रांत में गुरुवार को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक भूकंप रात 21:37 बजे (UTC) आया, जिसका केंद्र उत्तरी अर्जेंटीना के एल होयो शहर से 29 किलोमीटर पश्चिम में था. भूकंप धरती से 571 किलोमीटर (354 मील) की गहराई में था. इसका केंद्र 27.064S और 63.523W अक्षांश-देशांतर पर दर्ज किया गया. अभी तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है.

इतनी गहराई में आने वाले भूकंप धरती के सतह पर व्यापक विनाश की संभावना कम रखते हैं, लेकिन इन्हें बड़े दायरे में महसूस किए जा सकता है. USGS के अनुसार यह भूकंप नाज़्का प्लेट के दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे धंसने (Subduction) की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है. यह क्षेत्र गहरे और शक्तिशाली भूकंपीय घटनाओं के लिए जाना जाता है. नाज़्का प्लेट के नीचे धंसने से उत्पन्न तनाव अक्सर धरती के सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे भूकंप का कारण बनता है.

हाल फिलहाल में, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भूकंपीय गतिविधियां हुई हैं. फिलीपिंस के सेबू (Cebu) तट के पास, गत 30 सितंबर को 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र बोगो सिटी से करीब था. यह भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई में था, जिससे सतह पर अत्यधिक प्रभाव हुआ. फिलिपिंस में इस भूकंप के कारण 72 लोगों की मौत हो गई और कई सौ घायल हो गए. घर, अस्पताल और पुल क्षतिग्रस्त हो गए. सड़कें, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ.

बीते हफ्ते नेपाल में भी 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे कुछ इमारतों में दरारें आईं और लोग दहशत में बाहर निकल आए. हालांकि, जानमाल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. इसी सप्ताह जापान के होंशू द्वीप के पास समुद्र में 6.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. सितंबर 2025 में इंडोनेशिया के सुलावेसी में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने स्थानीय समुदायों में दहशत फैलाई, हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. इसी तरह, जुलाई 2025 में जापान के होक्काइडो के पास 5.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जो सतह के करीब होने के कारण अधिक महसूस किया गया.

