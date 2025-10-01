फिलीपींस के ये वीडियो डरा देने वाले हैं, आया था 6.9 तीव्रता वाला भूकंप! वीडियो वायरल

फिलीपींस में मंगलवार को 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई. इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई इमारतें ढह गईं और 69 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं. क्षेत्रीय नागरिक सुरक्षा कार्यालय की सूचना अधिकारी जेन अबापो ने बताया कि 69 लोगों की मौत की संख्या सेबू प्रांतीय आपदा कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित है और इसकी पुष्टि होनी बाकी है. I can't imagine feeling this!



More CCTV from Cebu as the M6.9 earthquake hit 👀 pic.twitter.com/AvxL9le6nI — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025 मंगलवार रात 10 बजे से पहले पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले इस भूकंप के कारण बिजली चली गई और कुछ इमारतें और पुलों सहित बुनियादी ढांचा ढह गया. यह इस साल देश की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है. राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जीवित बचे लोगों को शीघ्र सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि कैबिनेट सचिव राहत कार्यों का निर्देशन कर रहे हैं. My little brother was attending a classmate's birthday dinner an hour ago, when a large earthquake hit just north of Cebu. He had the presence of mind to remember what I told him - when something major happens, film it! He's okay, but we'll have to see what damage occurred -… pic.twitter.com/a0ZLBb9Kpo ---- समाप्त ---- — The Filipina Pea (@TheFilipinaPea) September 30, 2025

उन्होंने उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. फिलीपींस के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक, सेबू, 34 लाख लोगों का घर है. नुकसान के बावजूद, देश का दूसरा सबसे व्यस्त प्रवेश द्वार, मैक्टन-सेबू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चालू रहा.

Nahulicam sa Cebu bridge during earthquake.. Sep 30, 2025 at 9:59pm! Credits to the owner. Not my cam. #earthquake #cebu pic.twitter.com/Q4Cj47glsk — _mockingjay (@dadnxtdoor_) September 30, 2025

भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं

भूकंप निगरानी एजेंसियों ने भूकंप की गहराई लगभग 10 किमी (6.2 मील) आंकी थी और कई झटके दर्ज किए थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली झटके की तीव्रता 6.9 थी. एक अन्य निगरानी एजेंसी ने कहा कि भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है. फिलीपींस के सेबू प्रांत में मंगलवार को आए 6.9 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या 60 हो गई है. बचाव अभियान जारी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

Advertisement

Heart-wrenching footage from the Philippines A powerful 6.9 quake rocked Cebu damaging historic churches and forcing residents to flee homes amid booming noises and falling debris. At least 6 confirmed deaths so far.Let's amplify Filipino voices and donate to relief.#earthquake pic.twitter.com/gmxtaExikX — Saniya Khan (@KhanSaniya07) September 30, 2025

खबरों के अनुसार, आपदा के बाद, बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने से मजदूरों ने दर्जनों शवों के बैग ले गए. सेबू की गवर्नर पामेला बारिकुआत्रो ने कहा है, "यह हमारे अनुमान से भी ज्यादा बुरा हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक स्थिति दिन निकलने तक पता नहीं चल पाएगी. फिलीपींस ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी जिसमें लोगों को सेबू और पास के लेयते और बिलिरन प्रांतों के तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई थी. हालांकि, बाद में चेतावनी हटा ली गई.

📺😱 El temblor no perdona ni a las transmisiones en vivo…El #Sismo #Earthquake de magnitud 7.0 en #Cebu, #Philippines #Filipinas quedó capturado en plena transmisión de Sam Pepper (celebridad de internet) en #Kick.👉 Ocurrió este 30 de septiembre sacudió la zona de las Bisayas pic.twitter.com/qzxUzYvhxM — La Cebadina Noticias (@LaCebadinaNoti) October 1, 2025

सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश ढहा

तीव्र भूकंप के कारण डामर और कंक्रीट की सड़कों पर गहरी दरारें आ गईं, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं. बचावकर्मियों को बोगो के एक पहाड़ी गांव तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है, जो भूस्खलन और पत्थरों से अवरुद्ध हो गया है. आपदा अधिकारी ग्लेन उर्सल ने एपी के हवाले से कहा, "इस इलाके में आवाजाही मुश्किल है क्योंकि यहां खतरे हैं.

"Lord please send some help"



Employees in a mall in Cebu scrambled for safety after part of the building collapsed during the magnitude 6.9 earthquake that hit the Philippines today.pic.twitter.com/1mlTL8cv8E — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

बोगो के पास सैन रेमिगियो कस्बे में बास्केटबॉल का एक खेल दुखद रूप ले लिया, जहां एक बच्चे समेत पांच लोगों की उस समय मौत हो गई जब वे सुरक्षित बचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन अचानक गिरती दीवारें उन पर गिर गईं. मेडेलिन कस्बे में, घरों की छतें और दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई. बंटायन में सदियों पुराना सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश भूकंप के तेज झटकों के कारण ढह गया.

Advertisement

WATCH: The St. Peter and Paul Church in Bantayan Island, Cebu, one of the oldest churches in Visayas, collapsed due to the magnitude 6.7 earthquake that struck the province on Tuesday night, September 30. #LindolPH #EarthquakePH | 🎥: Martham Pacilan



READ MORE:… pic.twitter.com/5IazN1PCIT — Inquirer (@inquirerdotnet) September 30, 2025

भूकंप के डरावने वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में चर्च के ऊपर लगी सजावटी लाइट तेज झटकों के बीच गिरती हुई दिखाई दे रही हैं. कुछ सेकंड बाद, चर्च का एक हिस्सा ढह जाता है और पृष्ठभूमि में लोगों की दहशत में चीख-पुकार सुनाई देती है. यह भूकंप शुक्रवार को सेबू में आए तूफान के कुछ दिन बाद आया है जिसमें 27 लोगों की जान चली गई थी.

A 6.9-magnitude earthquake hit Cebu, Philippines. Official reports confirm 26 deaths and 147 injuries. The entire province of Cebu is now under a state of calamity. The tsunami warning has been lifted. #Philippines #Earthquake #CebuEarthquake 🇵🇭 #NaturalDisaster pic.twitter.com/eMf0onGE1F — 红黄蓝（互fo） (@ly7050760771243) October 1, 2025

बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा था. फिलीपींस को दुनिया के सबसे ज्यादा आपदा-प्रवण देशों में से एक माना जाता है और यहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं. यह प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है, इस क्षेत्र में तूफ़ान और टाइफून नियमित रूप से आते रहते हैं.