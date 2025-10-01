फिलीपींस के ये वीडियो डरा देने वाले हैं, आया था 6.9 तीव्रता वाला भूकंप! वीडियो वायरल

फिलीपींस में मंगलवार को 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई. इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई इमारतें ढह गईं और 69 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं. क्षेत्रीय नागरिक सुरक्षा कार्यालय की सूचना अधिकारी जेन अबापो ने बताया कि 69 लोगों की मौत की संख्या सेबू प्रांतीय आपदा कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित है और इसकी पुष्टि होनी बाकी है.
मंगलवार रात 10 बजे से पहले पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले इस भूकंप के कारण बिजली चली गई और कुछ इमारतें और पुलों सहित बुनियादी ढांचा ढह गया. यह इस साल देश की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है. राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जीवित बचे लोगों को शीघ्र सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि कैबिनेट सचिव राहत कार्यों का निर्देशन कर रहे हैं.
उन्होंने उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. फिलीपींस के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक, सेबू, 34 लाख लोगों का घर है. नुकसान के बावजूद, देश का दूसरा सबसे व्यस्त प्रवेश द्वार, मैक्टन-सेबू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चालू रहा.
भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं
भूकंप निगरानी एजेंसियों ने भूकंप की गहराई लगभग 10 किमी (6.2 मील) आंकी थी और कई झटके दर्ज किए थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली झटके की तीव्रता 6.9 थी. एक अन्य निगरानी एजेंसी ने कहा कि भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है. फिलीपींस के सेबू प्रांत में मंगलवार को आए 6.9 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या 60 हो गई है. बचाव अभियान जारी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.
खबरों के अनुसार, आपदा के बाद, बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने से मजदूरों ने दर्जनों शवों के बैग ले गए. सेबू की गवर्नर पामेला बारिकुआत्रो ने कहा है, "यह हमारे अनुमान से भी ज्यादा बुरा हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक स्थिति दिन निकलने तक पता नहीं चल पाएगी. फिलीपींस ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी जिसमें लोगों को सेबू और पास के लेयते और बिलिरन प्रांतों के तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई थी. हालांकि, बाद में चेतावनी हटा ली गई.
सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश ढहा
तीव्र भूकंप के कारण डामर और कंक्रीट की सड़कों पर गहरी दरारें आ गईं, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं. बचावकर्मियों को बोगो के एक पहाड़ी गांव तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है, जो भूस्खलन और पत्थरों से अवरुद्ध हो गया है. आपदा अधिकारी ग्लेन उर्सल ने एपी के हवाले से कहा, "इस इलाके में आवाजाही मुश्किल है क्योंकि यहां खतरे हैं.
बोगो के पास सैन रेमिगियो कस्बे में बास्केटबॉल का एक खेल दुखद रूप ले लिया, जहां एक बच्चे समेत पांच लोगों की उस समय मौत हो गई जब वे सुरक्षित बचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन अचानक गिरती दीवारें उन पर गिर गईं. मेडेलिन कस्बे में, घरों की छतें और दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई. बंटायन में सदियों पुराना सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश भूकंप के तेज झटकों के कारण ढह गया.
भूकंप के डरावने वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में चर्च के ऊपर लगी सजावटी लाइट तेज झटकों के बीच गिरती हुई दिखाई दे रही हैं. कुछ सेकंड बाद, चर्च का एक हिस्सा ढह जाता है और पृष्ठभूमि में लोगों की दहशत में चीख-पुकार सुनाई देती है. यह भूकंप शुक्रवार को सेबू में आए तूफान के कुछ दिन बाद आया है जिसमें 27 लोगों की जान चली गई थी.
बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा था. फिलीपींस को दुनिया के सबसे ज्यादा आपदा-प्रवण देशों में से एक माना जाता है और यहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं. यह प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है, इस क्षेत्र में तूफ़ान और टाइफून नियमित रूप से आते रहते हैं.