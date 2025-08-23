कोलकाता में पब्लिक प्लेस में शराब पीने का विरोध करने पर शिक्षक की पिटाई, 2 गिरफ्तार

कोलकाता के उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक ड्रॉइंग शिक्षक को कुछ युवकों ने बेरहमी से पीट दिया क्योंकि उन्होंने सड़क पर बैठकर शराब पीने का विरोध किया था. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों, जिनमें एक महिला भी शामिल है, को गिरफ्तार कर लिया है.

महिला भी शामिल थी

घटना शनिवार सुबह नंदननगर इलाके के कामरहाटी नगरपालिका के वार्ड नंबर 31 में हुई. पीड़ित शिक्षक का नाम निरुपम पाल है. वह सुबह करीब 6 बजे काली पूजा का न्योता देकर घर लौट रहे थे. रास्ते में उन्होंने देखा कि चार युवक और एक महिला सड़क किनारे बैठकर शराब पी रहे हैं. जब उन्होंने इसका विरोध किया और उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया.

निरुपम पाल ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि युवकों ने उन्हें घेरकर बेरहमी से पीटा. उनके चेहरे, आंख और सीने पर चोटें आईं. पाल ने बताया, 'उन्होंने मुझे घूंसे और लातों से मारा. चेहरे पर वार किया जिससे नाक और मुंह से खून बहने लगा. अगर स्थानीय लोग बीच-बचाव न करते तो शायद मैं बच नहीं पाता.'

Advertisement

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कई युवक लगातार पाल को मार रहे हैं और वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, इस फुटेज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है.

अस्पताल में भर्ती कराया गया

घायल पाल को सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज हुआ. इसके बाद उन्होंने बेलघरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई. पाल ने आशंका जताई है कि आरोपी फिर से उन पर हमला कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'आरोपियों ने मुझसे कहा कि तुम हमें रोकने वाले कौन हो और फिर मुझ पर टूट पड़े. मुझे डर है कि आगे भी वे मुझे निशाना बना सकते हैं.'

इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है. स्थानीय लोगों ने हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. एक निवासी ने कहा, 'हमारे इलाके में पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुईं. लगता है आरोपी बाहर से आए हैं. अगर एक शिक्षक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.'

पुलिस ने कहा कि उन्हें शिकायत मिल गई है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----