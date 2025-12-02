scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SIR के 'डर' से बंगाल में 39 मौत, CM ममता ने किया 2-2 लाख की मदद का ऐलान

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है. उससे पहले प्रदेश में SIR चल रहा है. जिसका ममता सरकार जमकर विरोध कर रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि अब तक SIR की डर और इसकी वजह से पैदा हुए तनाव के कारण अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है. इन मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता की जाएगी.

Advertisement
X
SIR से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए बंगाल सरकार का सहारा (Phoot: PTI)
SIR से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए बंगाल सरकार का सहारा (Phoot: PTI)

शभर के कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानि SIR की प्रक्रिया चल रही है. पश्चिम बंगाल में इसे लेकर जमकर विवाद हो रहा है. बंगाल सरकार केंद्र पर गंभीर आरोप लगा रही है. इन सब के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदेश में चल रहे SIR की प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताते हुए दावा किया कि इसकी वजह से फैले डर और तनाव के कारण 39 लोगों की मौत हो चुकी है. 

मृतकों में चार बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ममता ने बताया कि हर मृतक परिवार को सरकार दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी. 

मुख्यमंत्री ने बताया कि SIR शुरू होने के बाद कई जगहों पर लोग घबराहट और मानसिक तनाव में आ गए. सरकार ने इसका मूल्यांकन किया है, जिसके अनुसार - 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान ने आम जनता में अनिश्चितता और डर का माहौल बना दिया है. ममता ने कहा कि 39 लोगों की मौतों में आत्महत्याएं भी शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

निर्वाचन आयोग ने ERO और DEO से मांगा जवाब.
पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया में बड़ी धांधली? चुनाव आयोग ने ERO और DEO से मांगा जवाब 
Mamata Banerjee to present report card of West Bengal government achievements
अपनी उपलब्धियां गिनाएगी बंगाल की ममता सरकार, जानें पूरा प्लान 
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से कटेंगे 21 लाख से ज्यादा नाम, 90% प्रक्रिया पूरी  
विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल के इस सियासी दंगल में बीजेपी ने TMC को धो डाला 
bengal muslim outreach
बंगाल में मुस्लिम वोटरों की खातिर BJP ने बहाई उल्टी गंगा, क्‍या कामयाब होगी कोशिश? 

उन्होंने बताया कि 13 अन्य लोग, जिनमें तीन BLO भी हैं, अपनी ड्यूटी के दौरान अचानक गिर पड़े या गंभीर रूप से बीमार हो गए. इन सभी को एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से कटेंगे 21 लाख से ज्यादा नाम, 90% प्रक्रिया पूरी

Advertisement

सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, BLOs पर काम का दबाव भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है. ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे चार मामलों में मौत की जानकारी मिली है, जिनमें से दो परिवारों को सरकार पहले ही वित्तीय सहायता दे चुकी है.

नबन्ना में राज्य सरकार के 14 साल के विकास कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और SIR से जुड़े हर मामले की निगरानी की जा रही है.

इनपुट: पीटीआई

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement