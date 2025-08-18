scorecardresearch
 

पश्चिम बंगाल: स्कूल के बाहर विस्फोट से इलाके में दहशत, एक शख्स की मौत

मध्यमग्राम हाई स्कूल के पास रविवार देर रात हुए जोरदार विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सचिदानंद मिश्रा के रूप में हुई है. पुलिस को शक है कि उनके पास रखा बैग अचानक फट गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ एनआईए ने भी जांच में शुरू कर दी है.

हाई स्कूल के पास ब्लास्ट से इलाके में दहशत (Photo: Representational)
उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में रविवार रात एक स्कूल के बाहर हुए विस्फोट ने इलाके में दहशत फैला दी. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सचिदानंद मिश्रा के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, विस्फोट रात करीब 12 बजे मध्यमग्राम हाई स्कूल के गेट के पास हुआ, जो रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सचिदानंद एक बैग लेकर चल रहे थे, तभी अचानक उसमें धमाका हो गया.

स्कूल के बाहर हुए विस्फोट से इलाके में दहशत

गंभीर रूप से घायल सचिदानंद को पहले बरासत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. हालत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता के अस्पताल रेफर किया गया, जहां सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई.

घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. फुटेज में धमाके की तीव्रता साफ दिखाई दे रही है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या विस्फोट से पहले मिश्रा के साथ कोई और भी मौजूद था.

घटनास्थल से एक बैग, मोबाइल चार्जर और कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं. बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. इलाके को घेराबंदी कर आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है.

पुलिस और एनआईए ने जांच शुरू की

बरासत के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आतिश विश्वास ने बताया कि विस्फोट की प्रकृति अभी स्पष्ट नहीं है. फॉरेंसिक टीम स्थल का निरीक्षण करेगी. इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी मामले क जांच की और अस्पताल के साथ घटनास्थल का दौरा किया. 

(रिपोर्ट- तपस सेनगुप्ता)

---- समाप्त ----
