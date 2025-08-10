'वो बहुत निचले स्तर की, उन पर बात करना समय की बर्बादी', महुआ मोइत्रा पर कल्याण बनर्जी का तीखा हमला

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच जुबानी जंग फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है. कल्याण बनर्जी ने पार्टी नेता महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर तल्ख टिप्पणी की है.

उन्होंने कहा कि “वह महिला मेरे विषय का हिस्सा ही नहीं हैं और वह "बहुत निचले स्तर की" हैं. बनर्जी ने यहां तक कहा कि उनके बारे में बात करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है.

उन्होंने आगे बताया कि एक समय वह महुआ मोइत्रा की वजह से बहुत नाराज़ हुए थे और उन्होंने "दीदी (ममता बनर्जी)" से भी कुछ बातें कही थीं. हालांकि, अब उन्हें उस बात का पछतावा है.वह समय और ऊर्जा की बर्बादी थी.

बनर्जी ने बताया कि एक जूनियर वकील के मैसेज ने इस मामले पर उनकी सोच बदल दी. उन्होंने कहा, "अब मुझे लगता है कि मैंने अपना समय और ऊर्जा बर्बाद की. वह मेरे ध्यान देने लायक नहीं है. मैंने उस पर ध्यान देकर गलती की.अब मुझे यह समझ आ गया है.

कल्याण बनर्जी के इस बयान से TMC के भीतर की अंदरूनी कलह और भी खुलकर सामने आ गई है. लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ कल्याण बनर्जी का पुराना झगड़ा रहा है और दोनों नेताओं ने कई मौकों पर एक-दूसरे की खुलकर आलोचना की है.

यहां से हुई जुबानी जंग की शुरुआत

हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के बाद महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई. महुआ मोइत्रा ने अपने इंटरव्यू में कल्याण बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, 'आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ सकते, क्योंकि सुअर को कीचड़ पसंद है और आप गंदे हो जाते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि भारत में 'घोर स्त्री-विरोधी, यौन रूप से कुंठित, भ्रष्ट मर्द' हैं और संसद में हर पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं.

इस बयान के बाद कल्याण बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा, 'मैंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में महुआ मोइत्रा द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों पर ध्यान दिया है. उनके शब्दों का चयन, जिसमें एक साथी सांसद की तुलना 'सुअर' से करने जैसी भाषा का इस्तेमाल शामिल है, न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह सभ्य संवाद के बुनियादी नियमों के प्रति गहरी उपेक्षा भी दिखाता है.'

