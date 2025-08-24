बंगाल: आसनसोल में कई आवारा कुत्तों को जहर देकर मौत के घाट उतारा, एक आरोपी गिरफ्तार

आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत माणिक चंद स्कूल के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इलाके में एक साथ कई आवारा कुत्तों की जहर खिलाकर हत्या कर दी गई. सड़क किनारे कुत्तों के कई शव पड़े मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है.

पशु प्रेमियों का आरोप है कि रात के अंधेरे में किसी ने खाने में जहर मिलाकर इन कुत्तों को मार डाला. उन्होंने इस घटना के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

सूत्रों के मुताबिक, कुछ कुत्तों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन कई कुत्ते अभी भी लापता हैं. पशु प्रेमियों का आरोप है कि पास के ही एक स्थानीय व्यक्ति के घर की मुर्गियां इन कुत्तों ने खा ली थीं, इसी वजह से बदले की भावना से कुत्तों को जहर देकर मारा गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. हीरापुर थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने पहले आवारा कुत्तों को शेल्टर भेजने का आदेश दिया था, लेकिन 22 अगस्त को उसे बदल कर कहा कि जो कुत्ते नसबंदी, टीकाकरण और रोगमुक्त हो जाएं, उन्हें उनके पुराने इलाकों में छोड़ना चाहिए. केवल रैबीस या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में रखा जाए. अब सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाना प्रतिबंधित होगा और इसके लिए विशेष फीडिंग जोन बनाए जाएंगे.

---- समाप्त ----