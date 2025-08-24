scorecardresearch
 

Feedback

बंगाल: आसनसोल में कई आवारा कुत्तों को जहर देकर मौत के घाट उतारा, एक आरोपी गिरफ्तार

आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र में माणिक चंद स्कूल के पास कई आवारा कुत्तों को जहर देकर मारने की सनसनीखेज घटना सामने आई. सड़क किनारे कुत्तों के शव मिलने से हड़कंप मच गया. पशु प्रेमियों ने आरोप लगाया कि बदले की भावना से कुत्तों को मारा गया.

Advertisement
X
कई आवारा कुत्तों को जहर दिया गया.(Photo: Representational)
कई आवारा कुत्तों को जहर दिया गया.(Photo: Representational)

आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत माणिक चंद स्कूल के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इलाके में एक साथ कई आवारा कुत्तों की जहर खिलाकर हत्या कर दी गई. सड़क किनारे कुत्तों के कई शव पड़े मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है.

पशु प्रेमियों का आरोप है कि रात के अंधेरे में किसी ने खाने में जहर मिलाकर इन कुत्तों को मार डाला. उन्होंने इस घटना के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

सूत्रों के मुताबिक, कुछ कुत्तों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन कई कुत्ते अभी भी लापता हैं. पशु प्रेमियों का आरोप है कि पास के ही एक स्थानीय व्यक्ति के घर की मुर्गियां इन कुत्तों ने खा ली थीं, इसी वजह से बदले की भावना से कुत्तों को जहर देकर मारा गया.

सम्बंधित ख़बरें

तीन राज्यों में आवारा कुत्तों के हमले के खौफनाक वीडियो. (Photo: Screengrab)
आवारा कुत्तों ने छात्रा का चेहरा नोचा, मासूम पर अटैक… 3 राज्यों के दिल दहला देने वाले VIDEOS 
घुसपैठ के आरोप में बांग्लादेशी अफसर गिरफ्तार (Photo: Representational)
भारत में घुसपैठ कर रहा था बांग्लादेशी पुलिस अफसर, BSF ने पकड़ा 
Police filed chargesheet in South Calcutta Law College gangrape case
कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में 4 आरोपियों के खिलाफ 658 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, तीन अहम सबूतों का ज़िक्र  
Kolkata Police
बंगाल: टीएमसी की महिला कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, जबरन ‘जय श्रीराम’ के नारे लगवाने का आरोप 
TMC ने PM मोदी पर केंद्र के रवैये को लेकर किया हमला (File Photo: ITG)
'मोदी भ्रष्टाचार नहीं, विपक्ष को खत्म करने में जुटे हैं...', TMC ने प्रधानमंत्री पर लगाया बंगाल विरोधी रवैये का आरोप 

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. हीरापुर थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने पहले आवारा कुत्तों को शेल्टर भेजने का आदेश दिया था, लेकिन 22 अगस्त को उसे बदल कर कहा कि जो कुत्ते नसबंदी, टीकाकरण और रोगमुक्त हो जाएं, उन्हें उनके पुराने इलाकों में छोड़ना चाहिए. केवल रैबीस या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में रखा जाए. अब सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाना प्रतिबंधित होगा और इसके लिए विशेष फीडिंग जोन बनाए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement