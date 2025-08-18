पश्चिम बंगाल: स्कूल गेट पर भीषण धमाका, यूपी निवासी की मौत… मध्यमग्राम हादसे की जांच में उतरी NIA

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रविवार देर रात हुए भीषण धमाके ने इलाके में सनसनी फैला दी. यह धमाका मध्यमग्राम हाई स्कूल के बाहर हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सचिदानंद मिश्रा के रूप में हुई है. घटना रात लगभग बारह बजे स्कूल के गेट के पास, मध्यमग्राम रेलवे स्टेशन के नजदीक हुई.

पुलिस के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों बताया कि सचिदानंद एक बैग लेकर वहां पहुंचे थे. अचानक बैग में जोरदार विस्फोट हुआ और वे गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाके के बाद घायल को तुरंत बरासत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उन्हें कोलकाता अस्पताल रेफर किया गया, जहां सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: तैराक बुला चौधरी के घर 5वीं बार चोरी! पद्मश्री, राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार भी गायब

वहीं, पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया. घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और इलाके को घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया. घटनास्थल से एक बैग, मोबाइल चार्जर और कपड़े बरामद किए गए हैं. पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मृतक के साथ कोई और भी मौजूद था या नहीं.

Advertisement

सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है. इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी रुचि दिखाई है. एनआईए की टीम ने बरासत जिला अस्पताल और धमाके वाली जगह का दौरा कर जानकारी जुटाई. बरासत के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आतिश विश्वास ने कहा, मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सचिदानंद मिश्रा के रूप में हुई है.

आतिश विश्वास ने आगे कहा, विस्फोट की प्रकृति की अभी पुष्टि नहीं हुई है. फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी. अभी अधिक जानकारी साझा करना संभव नहीं है. फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां मिलकर यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि धमाके के पीछे किसी साजिश का हाथ है या यह महज एक हादसा था. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया है.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- तपस कुमार सेनगुप्ता.