scorecardresearch
 

Feedback

पश्चिम बंगाल: स्कूल गेट पर भीषण धमाका, यूपी निवासी की मौत… मध्यमग्राम हादसे की जांच में उतरी NIA

पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम हाई स्कूल गेट के पास रविवार देर रात हुए धमाके में उत्तर प्रदेश निवासी सचिदानंद मिश्रा की मौत हो गई. बैग में हुए विस्फोट से घायल मिश्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां सोमवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना सीसीटीवी में कैद हुई. पुलिस और एनआईए जांच में जुटी है.

Advertisement
X
स्कूल के पास धमाका. (Photo: AI-generated)
स्कूल के पास धमाका. (Photo: AI-generated)

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रविवार देर रात हुए भीषण धमाके ने इलाके में सनसनी फैला दी. यह धमाका मध्यमग्राम हाई स्कूल के बाहर हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सचिदानंद मिश्रा के रूप में हुई है. घटना रात लगभग बारह बजे स्कूल के गेट के पास, मध्यमग्राम रेलवे स्टेशन के नजदीक हुई.

पुलिस के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों बताया कि सचिदानंद एक बैग लेकर वहां पहुंचे थे. अचानक बैग में जोरदार विस्फोट हुआ और वे गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाके के बाद घायल को तुरंत बरासत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उन्हें कोलकाता अस्पताल रेफर किया गया, जहां सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: तैराक बुला चौधरी के घर 5वीं बार चोरी! पद्मश्री, राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार भी गायब

सम्बंधित ख़बरें

khyber blast
स्कूल के बाहर विस्फोट से इलाके में दहशत, एक शख्स की मौत 
Clash between tmc and bjp workers in North 24 pargana during Suvendu rally
बंगाल में भिड़े BJP और TMC कार्यकर्ता, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी से गरमाया था माहौल 
पत्नी के जीवित रहते अंतिम संस्कार किया.(Photo: Representational)
पत्नी के जिंदा होते हुए पति ने कर डाला अंतिम संस्कार, यज्ञ और पिंडदान भी किया 
bangladesh india border
पश्चिम बंगालः बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करी रोकने गए BSF जवान पर हमला, 2 तस्कर पकड़े गए 
Today’s Digital Breaking: Facebook friend turns into a monster! Young woman held captive.
फेसबुक फ्रेंड बना हैवान! मां संग म‍िलकर युवती को बंधक बनाकर महीनों किया टॉर्चर 

वहीं, पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया. घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और इलाके को घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया. घटनास्थल से एक बैग, मोबाइल चार्जर और कपड़े बरामद किए गए हैं. पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मृतक के साथ कोई और भी मौजूद था या नहीं.

Advertisement

सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है. इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी रुचि दिखाई है. एनआईए की टीम ने बरासत जिला अस्पताल और धमाके वाली जगह का दौरा कर जानकारी जुटाई. बरासत के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आतिश विश्वास ने कहा, मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सचिदानंद मिश्रा के रूप में हुई है. 

आतिश विश्वास ने आगे कहा, विस्फोट की प्रकृति की अभी पुष्टि नहीं हुई है. फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी. अभी अधिक जानकारी साझा करना संभव नहीं है. फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां मिलकर यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि धमाके के पीछे किसी साजिश का हाथ है या यह महज एक हादसा था. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- तपस कुमार सेनगुप्ता.
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement