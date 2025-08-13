scorecardresearch
 

Feedback

बंगाल में भिड़े BJP और TMC कार्यकर्ता, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी से गरमाया था माहौल

उत्तर 24 परगना के कंचरापाड़ा में सुवेंदु अधिकारी की कन्या सुरक्षा रैली के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 'चोर' के नारे लगाए, जिसके बाद माहौल गरमाया और मारपीट हुई. एक टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गया. घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया.

Advertisement
X
टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प (Photo: Screengrab)
टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प (Photo: Screengrab)

उत्तर 24 परगना जिले के कंचरापाड़ा में रविवार शाम बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. यह झड़प राज्य के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की कन्या सुरक्षा रैली के दौरान हुई. घटना कंचरापाड़ा थाना चौराहे पर घटी, जो बिजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे. इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और चोर के नारे लगाने लगे. नारेबाजी से माहौल गरमा गया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी.

बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प 

सम्बंधित ख़बरें

राम नवमी को लेकर बंगाल में सियासी तनातनी, आमने-सामने BJP और TMC  
bengal violence
बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, देखें वीडियो  
Bengal violence
बंगाल में थम नहीं रहा चुनावी हिंसा का दौर, BJP-TMC में वार-पलटवार  
कीर्ति आजाद और दिलीप घोष
बंगाल में भिड़े BJP-TMC वर्कर्स, कीर्ति आजाद बोले- खुद को गुंडा समझते हैं दिलीप घोष  
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. (Photo:Twitter)
शाह के शांति निकेतन जाने के अपने-अपने सियासी मतलब निकाल रही BJP-TMC 

स्थिति तेजी से बिगड़ी और बात हाथापाई तक पहुंच गई. आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की.  इस झड़प में एक टीएमसी कार्यकर्ता लहूलुहान हो गया. रैली के चलते पूरे कंचरापाड़ा में तनाव फैल गया. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की.

रैली शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच तनाव था

प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया ताकि हालात नियंत्रण में रहें. स्थानीय लोगों का कहना है कि रैली शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच तनाव था. नारेबाजी ने इस तनाव को और बढ़ा दिया. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement