बंगाल में भिड़े BJP और TMC कार्यकर्ता, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी से गरमाया था माहौल

उत्तर 24 परगना जिले के कंचरापाड़ा में रविवार शाम बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. यह झड़प राज्य के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की कन्या सुरक्षा रैली के दौरान हुई. घटना कंचरापाड़ा थाना चौराहे पर घटी, जो बिजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे. इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और चोर के नारे लगाने लगे. नारेबाजी से माहौल गरमा गया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी.

बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प

स्थिति तेजी से बिगड़ी और बात हाथापाई तक पहुंच गई. आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की. इस झड़प में एक टीएमसी कार्यकर्ता लहूलुहान हो गया. रैली के चलते पूरे कंचरापाड़ा में तनाव फैल गया. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की.

रैली शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच तनाव था

प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया ताकि हालात नियंत्रण में रहें. स्थानीय लोगों का कहना है कि रैली शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच तनाव था. नारेबाजी ने इस तनाव को और बढ़ा दिया. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है.



