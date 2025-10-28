'ओडिशा रेप केस पर चुप क्यों?', बीजेपी नेता ने शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी के सांसदों शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद पर अनुपस्थिति और ओडिशा रेप केस पर खामोशी को लेकर हमला बोला है. अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "हमारे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा लापता हैं. सुख या दुःख के वक्त में भी शत्रुघ्न सिन्हा दिखाई नहीं देते हैं."

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमारे पड़ोसी सांसद कीर्ति आजाद की हालत भी वैसी ही है. उन्होंने सवाल उठाया कि ओडिशा में एक मेडिकल स्टूडेंट का रेप हुआ, लेकिन पड़ोसी सांसद कीर्ति आजाद ने न कोई बयान जारी किया और न ही दिखाई दिए.

उन्होंने कहा कि आसनसोल के सबसे बड़े त्योहारों दुर्गा पूजा, छठ पूजा या काली पूजा के दौरान भी हमारे सांसद कभी नहीं दिखते हैं.

'लापता' होने की रिपोर्ट दर्ज

बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने शत्रुघ्न सिन्हा की अनुपस्थिति को लेकर कहा, "हमने कोलकाता में भवानी भवन कार्यालय में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह खुशी या दुःख के समय नहीं दिखते हैं." उन्होंने आसनसोल की जनता से फैसला लेने को कहा कि उन्हें किसे वोट देना है और सांसद के रूप में किसे चुनना है.

ममता बनर्जी से रिपोर्ट दाखिल करने की मांग

Advertisement

अग्निमित्रा पॉल ने शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने की रिपोर्ट दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा, "हमने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है. देखते हैं कि ममता बनर्जी अपनी रिपोर्ट दाखिल करती हैं या नहीं."

यह भी पढ़ें: ममता की चेतावनी और TMC की धमकियों के बीच बंगाल में कैसे होगा SIR? चुनाव आयोग ने दिया जवाब

RG Kar जैसी घटना...

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर की स्टूडेंट के साथ कथित तौर पर अस्पताल के पास खींचकर रेप किया गया. यह घटना 2024 के RG Kar केस जैसी ही है, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर का रेप और मर्डर कर दिया गया था. पीड़िता ओडिशा के जालेश्वर की रहने वाली है और वह पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब दुर्गापुर के शोभपुर के पास स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री कर रही है. दुर्गापुर राजधानी कोलकाता से 170 किलोमीटर दूर है.

सूत्रों के मुताबिक, स्टूडेंट शुक्रवार रात 8.30 बजे एक मेल फ्रेंड के साथ कैंपस से बाहर निकली थी. कैंपस गेट के पास, एक आदमी कथित तौर पर उसे अस्पताल के पीछे एक सुनसान जगह पर खींच ले गया और उसके साथ रेप किया.

---- समाप्त ----