पश्चिम बंगाल: थर्मोकोल-प्लास्टिक सामग्री से मूर्तियों की सजावट पर रोक, दुर्गा पूजा से पहले बढ़ीं मूर्तिकारों की मुश्किलें

दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता पुलिस ने कुम्हारटोली इलाके में अभियान चलाकर मूर्तिकारों को थर्मोकोल और प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने की चेतावनी दी है. WBPCB का कहना है कि थर्मोकोल पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है और मूर्तियों के सजावट में इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए.

थर्मोकोल-प्लास्टिक सामग्री से मूर्तियों की सजावट पर रोक. (File photo:ITG)
पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (WBPCB) के निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस ने हाल ही में कुम्हारटोली में अभियान चलाकर मूर्तिकारों को थर्मोकोल के इस्तेमाल को बंद करने की चेतावनी दी है, जिससे मूर्तिकारों के सामने दुर्गा पूजा से पहले मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. हालांकि, साल 2022 में थर्मोकोल और प्लास्टिक सामग्री से मूर्तियों को सजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

कुम्हारटोली कुम्हार संघ के सचिव कार्तिक पाल ने बताया कि 2022 से इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, लेकिन उत्पादन पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया गया था. पुलिस हर साल निरीक्षण करती है, लेकिन सामग्री करने की घटनाएं पहले नहीं हुई थीं. इस बार अचानक बढ़े दबाव ने मूर्तिकारों में बेचैनी बढ़ा दी है.

तो कई गुना बढ़ा जाएगी लागत

उन्होंने आगे कहा कि मूर्तियों को सजाने के लिए थर्मोकोल सबसे किफायती सामग्री है. इसका इस्तेमाल गहनों, बैकग्राउंड और यहां तक कि चावल बनाने में भी व्यापक रूप से किया जाता है. अगर कार्डबोर्ड या धातु जैसी वैकल्पिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तो लागत कई गुना बढ़ जाएगी.

शिल्पकार इंद्रजीत पाल के अनुसार, इस साल मूर्ति पर काम लगभग अंतिम चरण में है. अब अचानक सामग्री बदलना व्यावहारिक नहीं है, अगर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया तो हमें पारंपरिक सामग्रियों का ही सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इससे लागत बहुत बढ़ जाएगी. कलाकार समुदाय पहले से ही मुश्किल में है.

जागरूकता को बढ़ावा देना है प्राथमिकता

वहीं, WBPCB ने स्पष्ट कर दिया है कि थर्मोकोल पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है. 28 अक्टूबर 2022 को जारी एक आदेश में ना केवल मूर्तियों, बल्कि शादी की सजावट जैसे क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था. हालांकि, इस बार पुलिस की कार्रवाई मुख्य रूप से जागरूकता बढ़ाने की पहल है, न कि ज़ब्ती अभियान. अधिकारियों ने कारीगरों को आश्वासन दिया है कि जब तक कोई गंभीर उल्लंघन नहीं होता, तब तक सहनशील रवैया अपनाया जाएगा.

बोर्ड का कहना है कि थर्मोकोल पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाता है और इसके इस्तेमाल को पूरी तरह बंद करना आवश्यक है.

स्थायी रूप से लागू हो प्रतिबंध

पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अनुसार, इस प्रतिबंध को स्थायी रूप से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन जागरूकता अभियान बहुत देर से शुरू हुआ है. दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों का निर्माण अंतिम चरण में है और इस वक्त सामग्री बदलने का दबाव मूर्तिकारों के लिए अव्यवहारिक और आर्थिक रूप से बोझिल है.

