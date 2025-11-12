'वह यूरोप जाना चाहती थी, तलाक के टाइम बच्चों को छोड़ा', डॉ. शाहीन सिद्दीकी के पूर्व पति जफर हयात का बड़ा खुलासा

आतंकी गतिविधियों में शामिल महिला डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं. शाहीन के पूर्व पति जफर हयात से भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं. इस बीच कानपुर में जफर ने 'आजतक' से बातचीत में बताया कि शाहीन से उसकी शादी इसलिए टूट गई क्योंकि वह यूरोपीय देशों में जाना चाहती थी. जबकि, पति जफर भारत छोड़ने को तैयार नहीं था.

जफर हयात ने आगे बताया कि शाहीन सिद्दीकी से शादी के बाद हमारे दो बच्चे हुए. लेकिन शाहीन ने तलाक के समय उन्हें छोड़ दिया था. अब दोनों बच्चे जफर के साथ ही रहते हैं. बकौल जफर- 'हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, जो 2013 में टूट गई. उसके बाद से मेरा शाहीन से कोई संपर्क नहीं रहा.'

बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं. इसी क्रम में फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी के भाई डॉक्टर परवेज को भी यूपी ATS ने हिरासत में लिया है. परवेज और शाहीन भाई-बहन हैं. परवेज को लेकर जफर हयात ने बताया कि उस समय (शादी के टाइम) परवेज एमबीबीएस कर रहा था. वह ज्यादा बात नहीं करता था. मैंने अपने बच्चों को शाहीन के बारे में नहीं बताया.

टेरर नेटवर्क की मास्टरमाइंड डॉ. शाहीन सिद्दीकी

कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की पूर्व लेक्चरर डॉ. शाहीन सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगे हैं. उसे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग 'जमात-उल मोमिनीन' का इंडिया हेड बताया जा रहा है. फरीदाबाद से दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद शाहीन का नाम 'व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क' चलाने के आरोप में सामने आया.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, शाहीन सीधे आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के निर्देश पर काम कर रही थी. गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में शाहीन के घर पर संयुक्त छापेमारी की गई, जहां से उसके भाई डॉ. परवेज अंसारी को भी पकड़ा गया. छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन जब्त किए गए.

शाहीन ने 2006 में जीएसवीएम कॉलेज जॉइन किया था, लेकिन 2013 में बिना सूचना दिए छुट्टी पर जाने के कारण 2021 में उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी. महाराष्ट्र के जफर हयात से तलाक के बाद वह फरीदाबाद चली गई थी, जहां वह आतंकी नेटवर्क के संपर्क में आई. उसकी कार से राइफल और जिंदा कारतूस भी मिले थे, जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े माने जा रहे हैं.

