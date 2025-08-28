scorecardresearch
 

'हैलो, तुम्हारी सौतन बोल रही हूं...', सुनकर पत्नी को लगा गहरा सदमा, रो-रोकर हुई बेहाल, तोड़ा दम

हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय रीता की बस में ही मौत हो गई. घटना के पीछे एक अज्ञात महिला का फोन बताया जा रहा है, जिसने खुद को रीता की 'सौतन' बताया था. कॉल पर बात करते ही रीता सदमे में चली गई थी.

मृतका रीता की ढाई साल पहले हुई थी शादी (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक फोन कॉल से एक महिला को इतना गहरा सदमा लगा की कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो गई. दरअसल, यह फोन कॉल उसके पति के मोबाइल से आई थी जिसमें एक अन्य महिला ने खुद को उसकी 'सौतन' बताया था. आइए जानते हैं पूरी कहानी... 

बता दें कि हरदोई के अतरौली थाने के अंतर्गत ढिकुन्नी गांव के पास 25 वर्षीय महिला रीता की बस में ही मौत हो गई. मां की गोद में आखिरी सांस लेने वाली रीता के साथ जो हुआ, उसने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. दरअसल, मंगलवार को घर पर आराम कर रही रीता के मोबाइल पर एक अज्ञात महिला का फोन आया जिसने खुद को उसकी 'सौतन' बताया. यह सुनते ही रीता का कलेजा दहल उठा और वह बेसुध सी हो गई. 

घटना अतरौली थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की है. मृतका रीता जलालपुर निवासी थी और इन दिनों मां गुड्डी व भाई रोहित के साथ दिल्ली में रह रही थी. मंगलवार को घर पर आराम कर रही रीता के मोबाइल पर उसके पति के मोबाइल से एक अज्ञात महिला का फोन आया जिसने खुद को उसकी 'सौतन' बताया. यह सुनते ही रीता को गहरा सदमा लगा. फोन कॉल के बाद घबराई रीता तुरंत मां और भाई संग दिल्ली से मायके के लिए बस से रवाना हुई. पूरे रास्ते वह मां की गोद में सिर रखकर रोती रही, लेकिन अतरौली थाना क्षेत्र के ढिकुन्नी पहुंचते ही अचानक उसकी सांसें थम गईं और बस में ही उसने दम तोड़ दिया. 

ढाई साल पहले हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक, करीब ढाई साल पहले रीता की शादी सीतापुर जिले के शैलेंद्र से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही रीता टीबी की बीमारी से जूझने लगी. बीमारी बढ़ने पर पति ने उसे मायके छोड़ दिया. इलाज के बाद जब रीता ठीक हुई तो परिवार के समझौते के बाद वह ससुराल चली गई. मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 

“हेलो! तुम्हारी सौतन बोल रही हूं”

बीते 24 मई को रीता के पिता का निधन हो गया, जिसके चलते वह मायके जलालपुर आ गई. यहां पति से कहासुनी हो गई और इसके बाद वह मां और भाई संग दिल्ली चली गई थी. मंगलवार को आराम करते समय अचानक मोबाइल की घंटी बजी. फोन उठाते ही उधर से महिला की आवाज आई– “हेलो! तुम्हारी सौतन बोल रही हूं.” इतना सुनते ही रीता का दिल बैठ गया. 

मां की गोद में दुनिया को अलविदा कहा

मां गुड्डी के अनुसार, बेटी पूरे रास्ते बस में रोती रही और कहती रही कि उसका घर उजड़ गया, लेकिन किसे पता था कि यह दर्द उसकी जान ही ले लेगा. ढिकुन्नी गांव के पास रीता की सांसें थम गईं और मां की गोद में ही उसने दुनिया को अलविदा कह दिया. बहन की ऐसे अचानक मौत के बाद उसके भाई ने घटना की सूचना अतरौली थाने में दी. जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक मारकंडेय सिंह ने पुलिस को मौके पर भेजकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारे तथ्यों के आधार पर जांच करके मामले में कार्रवाई की जाएगी. 

