लड़की के प्राइवेट पार्ट पर मारी लातें... छेड़छाड़ का वीडियो बनाया तो पीड़िता पर टूट पड़े मनचले के घरवाले

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसके पड़ोसी लंबे समय से उसे देखकर अश्लील कमेंट करते थे. आरोपी युवकों का हौसला इतना बढ़ गया कि एक दिन आरोपी नग्न हालत में खड़ा होकर अभद्र हरकतें करने लगा. यह देख युवती ने साहस दिखाते हुए उसका वीडियो बना लिया.

वीडियो बनाए जाने से नाराज आरोपी बौखला गए और तीन अक्टूबर को युवती के घर पर हमला बोल दिया. पीड़िता का आरोप है कि बाबूलाल, मोतीलाल, नीतू रावत, राहुल रावत, शिवानी रावत और राहुल की तीन बुआ जबरन घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने युवती को जमीन पर पटक दिया और उसके प्राइवेट पार्ट पर लातों से मारा, जिससे वह दर्द से तड़प उठी.

शोर सुनकर जब युवती के पिता मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी बेरहमी से पीट दिया. इस हमले के बाद पूरा परिवार दहशत में है. पीड़िता का कहना है कि लंबे समय से छेड़छाड़ सहते हुए वह चुप रही, लेकिन जब मामला हद से गुजर गया और उसने वीडियो बनाया, तो पड़ोसियों ने बदला लेने की नीयत से हमला कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही तालकटोरा थाने की पुलिस हरकत में आ गई. इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे ने बताया कि युवती की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

