नोएडा के दौरे पर CM योगी, जेवर एयरपोर्ट भी पहुंचे, मेदांता अस्पताल का करेंगे उद्घाटन

नोएडा के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया. सीएम योगी दोपहर 12.50 बजे हेलिकॉप्टर से जेवर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की.

सीएम ने किया उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़े इंतजामों का निरीक्षण

इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रैली स्थल और एयरपोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़े इंतजामों का भी निरीक्षण किया. इसके बाद मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर नोएडा के लिए रवाना हो गया, जो दोपहर करीब 2.35 बजे सेक्टर 113 स्थित हेलीपैड पर उतरा.

नोएडा के बाद दिल्ली के भारत मंडपम जाएंगे सीएम योगी

अब दोपहर 2.50 बजे सीएम योगी नोएडा के सेक्टर 50 में स्थित मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन कार्यक्रम के बाद वह शाम 3.50 बजे दिल्ली के भारत मंडपम के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए नोएडा पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है.

सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी की कंपनियां तैनात की गई हैं. प्रशासन ने पूरे रूट पर कड़ी निगरानी और ट्रैफिक व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं.

