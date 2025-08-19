scorecardresearch
 

टुकड़ों में मिली महिला की लाश, हाथ-पैर और सिर अलग, 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं... झांसी पुलिस ने सैकड़ों CCTV खंगाले, गांव-गांव पूछताछ जारी

जिसने भी इस भयानक घटना को अंजाम दिया उसने महिला की पहचान छिपाने के लिए कई टुकड़े किए और उसे कुएं में फेंक दिया. महिला के शव की शिनाख्त के लिए झांसी पुलिस सिर व अन्य हिस्सों की तलाश कर रही है.

झांसी में कुएं में मिली महिला की लाश (Photo: ITG)
झांसी में कुएं में मिली महिला की लाश (Photo: ITG)

यूपी के झांसी में 13 अगस्त को कुएं के अंदर टुकड़ों में मिली महिला की लाश की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है. घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. खुलासे के लिए 10 टीमें लगाई गईं हैं, जिन्होंने करीब 100 से अधिक गांवों और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है. महिला के हाथ, सिर और पैर गायब थे.  

आपको बता दें कि टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुर गांव में बीते दिनों एक कुंए के अंदर बोरियों में महिला की लाश के दो टुकड़े मिले थे. शव के दोनों हाथ-पैर और सिर गायब थे. हालांकि, 14 अगस्त को जब कुएं को खाली कराया गया तो उसमें एक और बोरी मिली, जिसमें महिला का हाथ रखा हुआ था. मगर अभी भी महिला की लाश के दोनों पैर और सिर गायब हैं. 

पुलिस ने हाथ और लाश के दोनों टुकड़ों को मॉर्चरी भिजवा दिया, जहां रविवार को तीन डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया. पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की मानें तो महिला की उम्र करीब 33 से 35 वर्ष रही होगी. इसके अलावा रेप की आशंका के चलते वजाइना स्लाइड तैयार कराई गई. 

आशंका जताई जा रही है कि जिसने भी इस भयानक घटना को अंजाम दिया उसने महिला की पहचान छिपाने के लिए कई टुकड़े किए और उसे कुएं में फेंक दिया. महिला के शव की शिनाख्त के लिए पुलिस सिर व अन्य हिस्सों की तलाश कर रही है. आसपास के अन्य कुएं और तालाब भी तलाशे गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी. मृतका की शिनाख्त जल्द हो सके इसके लिए 10 अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं. स्वॉट टीम को भी लगाया गया है. इसके बावजूद 5 दिन बाद भी कामयाबी हाथ नहीं आई है. 

जिस जगह पर कुएं से शव बरामद हुआ, वहां आसपास आबादी नहीं है. गांव वालों से पूछताछ की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. अब तक पुलिस टीमें लगभग 100 से अधिक गांवों के लोगों से पूछताछ व 200 से अधिक से सीसीटीवी खंगाल चुकी हैं. यहां तक कि पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद लेते हुए पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें सुराग देने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई है. 

बताया जा रहा है कि महिला के टुकड़ों में बंटे शव के साथ हल्के पीले, चमकीले रंग का ब्लाउज के साथ हरे रंग की साड़ी का टुकड़ा मिला है, जिसमें फूल बने हैं. दाहिने हाथ में लाल रंग का धागा बंधा हुआ है. नाखूनों में लाल रंग की नेल पॉलिश लगी हुई है. फिलहाल, जांच-पड़ताल चल रही है. वहीं, शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है. 

