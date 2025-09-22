हत्या या आत्महत्या? हाइवे के पास महिला का खून का सना शव मिलने से हड़कंप

उत्तर प्रदेश के एटा में नेश्नल हाइवे के नजदीक एक महिला के शव मिलने से हड़कंप मच गया. सोमवार को कोतवाली देहात क्षेत्र के छतौनी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर सर्विस रोड पर 32 वर्षीय एक महिला का खून से लथपथ शव मिला.

राहगीरों ने देखी खून से सनी लाश

अधिकारियों ने बताया कि घटना तब सामने आई जब राहगीरों ने आकांक्षा का शव देखा और पुलिस को सूचना दी. उन्होंने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह हत्या है या आत्महत्या.

घटनास्थल पर कैसे पहुंची युवती?

पुलिस के अनुसार, महिला की शादी पंकज नाम के व्यक्ति से हुई थी और वह छतौनी गांव में रहती थी. पुलिस ने बताया कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि वह रात में घटनास्थल पर कैसे पहुंची. साथ ही, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उस समय उसके ससुराल वाले कहां थे.

इलाके में दहशत

कोतवाली देहात के थाना प्रभारी जितेंद्र गौतम ने कहा, 'औपचारिक शिकायत मिलने के बाद, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी.' गौतम ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है.

---- समाप्त ----