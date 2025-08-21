scorecardresearch
 

आगरा: थाने में पुलिसकर्मियों से हाथापाई का वीडियो वायरल, आरोपी महिला पर शांति भंग के तहत एक्शन

आगरा के एक शहरी थाने में महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने से मामला सुर्खियों में है. पुलिस ने महिला पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया, जबकि महिला का कहना है कि उसे थाने में पीटा गया और कपड़े फाड़े गए. डीसीपी सिटी ने पुष्टि की कि महिला के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है.

महिला ने की पुलिसकर्मियों से मारपीट (Photo: Arvind Sharma/ITG)
उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां शहरी थाने में महिला पुलिसकर्मियों से मारपीट करती दिख रही है. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. मामला सामने आने के बाद पुलिस और महिला दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि महिला ने पहले चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था. जनवरी 2025 में इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी. पुलिस के अनुसार, मुकदमे की जानकारी लेने थाने पहुंची महिला ने थाना प्रभारी से अभद्रता की और वहां मौजूद एक महिला उपनिरीक्षक से मारपीट कर दी. इसके बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई.

महिला ने की पुलिसकर्मियों से मारपीट 

वहीं, महिला का दावा है कि उसे थाने में बंद कर पीटा गया और उसके कपड़े फाड़े गए. उसने दो दिन बाद वीडियो वायरल करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने चोरी का खुलासा न होने पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी.

महिला के खिलाफ शांति भंग का केस दर्ज 

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि महिला ने थाने में वर्दी पहने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी. इसलिए शांति भंग की कार्रवाई की गई है. वायरल वीडियो के बाद मामले की चर्चा तेज हो गई है और लोग इसकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं.
 

