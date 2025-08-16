UP: घरेलू कलह और अवैध संबंध का शक… पत्नी ने गला घोंटकर उतारा पति को मौत के घाट

लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां घरेलू विवाद से तंग आकर पत्नी ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गई. हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया.

दरअसल, मामला चांदन गांव का है. जहां सीतापुर निवासी मौजी लाल अपनी पत्नी सरोजिनी देवी और छोटी बेटी रोली के साथ किराए के मकान में रहता था. मौजी लाल कबाड़ का काम करता था और शराब का आदी था. आए दिन पति-पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे. गुरुवार देर रात करीब एक बजे मौजी लाल नशे में घर लौटा और सरोजिनी से विवाद करने लगा.

यह भी पढ़ें: प्रेम प्रसंग, बेरोजगारी और तनाव में तीन लोगों ने फांसी लगाकर दी जान, लखनऊ में 3 मौतों से हड़कंप

गुस्से में सरोजिनी ने उसका गला दबा दिया, जिससे मौजी लाल की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद वह बेटी को घर में छोड़कर फरार हो गई. अगली सुबह मृतक के पिता मेडूलाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की और शनिवार दोपहर सरोजिनी को बजरंग चौराहे से गिरफ्तार कर लिया. मौजी लाल के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है.

Advertisement

इंस्पेक्टर इंदिरा नगर के अनुसार, सरोजिनी का सुगामऊ निवासी अर्जुन यादव से संपर्क था. इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. करीब एक साल पहले मौजी लाल ने उसे मोबाइल पर बात करते पकड़ लिया था और फोन तोड़ दिया था, लेकिन संबंध खत्म नहीं हुए. बेटे अंकुल ने पुलिस को बताया कि हत्या से दो दिन पहले ही मां ने उसे खेत देखने के बहाने गांव भेज दिया था.

पड़ोसियों ने बताया, घटना की रात करीब 1.30 बजे घर से शोरगुल सुनाई दिया था. जब तक लोग पहुंचते, मौजी लाल की मौत हो चुकी थी और सरोजिनी लापता थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----