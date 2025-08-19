UP: दहेज न मिलने पर शादी के डेढ़ साल बाद पत्नी का गला रेता, ससुर-सास और बहनोई गिरफ्तार, पति फरार

गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गदाना गांव से मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां 26 वर्षीय स्वाति नामक महिला की उसके पति ने कथित रूप से दहेज विवाद के चलते गला रेतकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, स्वाति की शादी दिसंबर 2022 में जितेंद्र नामक युवक से हुई थी. शिकायतकर्ता और मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. कई बार स्वाति मायके लौटकर पति और ससुराल वालों की मारपीट और दबाव की शिकायत कर चुकी थी.

मंगलवार को स्वाति का शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला, जिसका गला रेतकर हत्या की गई थी. पुलिस ने बताया कि शरीर पर कई चोटों के निशान भी पाए गए हैं, जो प्रताड़ना और हमले की पुष्टि करते हैं.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों में जितेंद्र, उसके माता-पिता, बहनोई और अन्य सदस्य शामिल हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितेंद्र के पिता, मां और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी पति जितेंद्र फिलहाल फरार है.

घटना से गांव और आसपास के इलाके में आक्रोश

पुलिस टीम उसकी तलाश में दबिश दे रही है. वहीं, घटना से गांव और आसपास के इलाके में आक्रोश का माहौल है. परिजनों का कहना है कि बेटी की जान दहेज की लालच ने ले ली. वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और जल्द ही गिरफ्त में होंगे.

