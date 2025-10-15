'पति को ठिकाने लगाओ, वरना जहर खा लूंगी...' प्रेमी से 12 साल बड़ी प्रेमिका कर बैठी ऐसी जिद, फिर रची साजिश

मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके के आलेहदादपुर देवा नगला गांव में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां वीरपाल नाम के किसान की हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी सुनीता ने अपने प्रेमी अंशु के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूरी कहानी का खुलासा कर दिया है. आरोपी महिला के पांच बच्चे हैं. वह अपने प्रेमी से 12 साल बड़ी है.

पूछताछ में सुनीता ने कबूल किया कि उसके और अंशु के खेत आस-पास हैं. करीब चार महीने पहले धान की रोपाई के दौरान अंशु उसके खेत पर आया था, तभी दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और संबंध बन गए. सुनीता के मुताबिक, वह अक्सर अपने पति वीरपाल को शराब पिलाकर खेत पर भेज देती थी, उसी समय प्रेमी अंशु को घर बुलाती थी.

कुछ दिन पहले वीरपाल ने दोनों को घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इस पर उसने सुनीता की पिटाई की, जिससे वह नाराज हो गई. इसके बाद सुनीता ने अंशु से कहा कि अगर उसने उसके पति को रास्ते से नहीं हटाया तो वह जहर खाकर जान दे देगी.

खेत में रचा गया खौफनाक प्लान

बीते दो अक्टूबर को धान की फसल झाड़ते समय वीरपाल ने अंशु और सुनीता को एक साथ देख लिया था और गाली-गलौज किया था. इसी के बाद दोनों ने मिलकर वीरपाल को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया. 13 अक्टूबर की रात जब वीरपाल खेत पर रात में गया, तो सुनीता के इशारे पर अंशु वहां पहुंचा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

अंशु ने पुलिस को बताया कि धान की रोपाई के वक्त परिचय हुआ, इसी के बाद अफेयर हो गया. सुनीता प्रेमी से कहती थी कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, मैं तुम्हारे साथ जीवनभर रहूंगी, लेकिन यह तभी होगा, जब मेरा पति रास्ते से हट जाए. इसी के बाद अंशु ने हत्या को अंजाम दे डाला.

पुलिस ने दोनों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और स्थानीय गवाहों के बयानों के आधार पर वारदात का खुलासा किया. पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने सुनीता और अंशु के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जेल भेज दिया है. मृतक वीरपाल के पांच छोटे बच्चों की परवरिश अब उसकी बुजुर्ग मां के हवाले है.

