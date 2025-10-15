scorecardresearch
 

Feedback

'पति को ठिकाने लगाओ, वरना जहर खा लूंगी...' प्रेमी से 12 साल बड़ी प्रेमिका कर बैठी ऐसी जिद, फिर रची साजिश

ये खौफनाक घटना मुरादाबाद के अलेहदादपुर देवा नगला गांव की है. यहां एक महिला का अफेयर उससे 12 साल छोटे युवक से चल रहा था. महिला शादीशुदा थी, उसके पांच बच्चे थे. अफेयर में आकर महिला ने प्रेमी से जिद करने लगी कि पति को ठिकाने लगाओ, वरना जहर खा लूंगी. इसके बाद दोनों ने ऐसी साजिश रची, जो सन्न कर देने वाली है.

Advertisement
X
प्रेमी संग मिलकर रची पति की हत्या की साजिश. (Photo: ITG)
प्रेमी संग मिलकर रची पति की हत्या की साजिश. (Photo: ITG)

मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके के आलेहदादपुर देवा नगला गांव में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां वीरपाल नाम के किसान की हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी सुनीता ने अपने प्रेमी अंशु के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूरी कहानी का खुलासा कर दिया है. आरोपी महिला के पांच बच्चे हैं. वह अपने प्रेमी से 12 साल बड़ी है.

पूछताछ में सुनीता ने कबूल किया कि उसके और अंशु के खेत आस-पास हैं. करीब चार महीने पहले धान की रोपाई के दौरान अंशु उसके खेत पर आया था, तभी दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और संबंध बन गए. सुनीता के मुताबिक, वह अक्सर अपने पति वीरपाल को शराब पिलाकर खेत पर भेज देती थी, उसी समय प्रेमी अंशु को घर बुलाती थी.

यह भी पढ़ें: पत्नी का जिससे अफेयर था, उसे भेजती थी पैसे... विदेश से पति लौटा तो हुआ झगड़ा, घर से निकला और कर ली खुदकुशी

सम्बंधित ख़बरें

Bulandshahr Murder Case
प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही मासूम बच्ची को मां ने प्रेमी संग मिलकर मार डाला 
Boys tied beaten
भीड़ से पिटते बेटों को बचाने पहुंची मां को घसीटा...,मुजफ्फरपुर में नाबालिगों से बर्बरता 
लव-अफेयर में युवक की हत्या (Photo: Screengrab)
MP: प्रेम प्रसंग में दोस्त बने कातिल, पहले गला घोंटा, फिर रेत में दफना दी लाश 
Police in hospital
भाई ने दिनदहाड़े गोली चलाकर ले ली बहन की ही जान, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका 
death dead body
पिता ने बेटी की हत्या कर दिया आत्महत्या का रूप, प्रेम प्रसंग से गुस्से में था आरोपी  

कुछ दिन पहले वीरपाल ने दोनों को घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इस पर उसने सुनीता की पिटाई की, जिससे वह नाराज हो गई. इसके बाद सुनीता ने अंशु से कहा कि अगर उसने उसके पति को रास्ते से नहीं हटाया तो वह जहर खाकर जान दे देगी.

Advertisement

खेत में रचा गया खौफनाक प्लान

बीते दो अक्टूबर को धान की फसल झाड़ते समय वीरपाल ने अंशु और सुनीता को एक साथ देख लिया था और गाली-गलौज किया था. इसी के बाद दोनों ने मिलकर वीरपाल को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया. 13 अक्टूबर की रात जब वीरपाल खेत पर रात में गया, तो सुनीता के इशारे पर अंशु वहां पहुंचा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

अंशु ने पुलिस को बताया कि धान की रोपाई के वक्त परिचय हुआ, इसी के बाद अफेयर हो गया. सुनीता प्रेमी से कहती थी कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, मैं तुम्हारे साथ जीवनभर रहूंगी, लेकिन यह तभी होगा, जब मेरा पति रास्ते से हट जाए. इसी के बाद अंशु ने हत्या को अंजाम दे डाला.

पुलिस ने दोनों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और स्थानीय गवाहों के बयानों के आधार पर वारदात का खुलासा किया. पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने सुनीता और अंशु के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जेल भेज दिया है. मृतक वीरपाल के पांच छोटे बच्चों की परवरिश अब उसकी बुजुर्ग मां के हवाले है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement