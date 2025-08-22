शारीरिक संबंध बनाते समय पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर किया ब्लेड से हमला, सात टांके लगे

यूपी के बिजनौर से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां घरेलू विवाद के चलते एक पत्नी ने अपने पति पर ब्लेड से हमला कर दिया. आरोप है कि इस हमले में महिला ने पति के प्राइवेट पार्ट को निशाना बनाया, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया. मामला मंडावर थाना क्षेत्र का है और फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नई शादी और बिगड़ते रिश्ते

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सीमला कला निवासी चांदवीर उर्फ चांद की शादी इसी साल 29 अप्रैल 2025 को अलीपुरा जट थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से हुई थी. शादी को अभी चार महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि पति-पत्नी के बीच रिश्तों में खटास आ गई. पीड़ित युवक का कहना है कि विवाह के बाद से ही पत्नी का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं था. अक्सर वह अनजान लोगों से फोन पर बात करती थी और जब पति ने आपत्ति जताई तो वह आक्रामक हो जाती थी. युवक ने पुलिस को बताया कि उसे शुरू से ही संदेह था कि पत्नी उसके साथ वैवाहिक जीवन निभाने में रुचि नहीं रखती.

विवाद के बीच हमला

घटना 20 अगस्त 2025 की शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है. उस समय घर में पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. पीड़ित चांदवीर के अनुसार, जब वह अपनी पत्नी से संबंध बनाने के लिए गया तो अचानक उसने पास ही रखे ब्लेड से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. तेज धार के वार से युवक वहीं दर्द से तड़पने लगा. उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग और उसका परिवार मौके पर पहुंचा.

हॉस्पिटल में भर्ती, सात टांके लगे

घटना के तुरंत बाद घायल युवक को परिजनों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि युवक के प्राइवेट पार्ट पर गहरा कट लग गया है, जिसके चलते सात टांके लगाने पड़े. चिकित्सकों ने यह भी कहा कि घायल होने के बावजूद उसकी हालत अब खतरे से बाहर है. चोट की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल टीम ने पुलिस को भी सूचना दी. वहीं, युवक के पिता ने अस्पताल में इलाज के दौरान ही पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया.

थाने में दी तहरीर

इलाज के बाद पीड़ित चांदवीर सीधे थाने पहुंचा और पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत दी. उसने बताया कि उसकी पत्नी जानबूझकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रही है. पीड़ित ने यह भी आशंका जताई कि उसकी पत्नी भविष्य में उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर फंसा सकती है. पीड़ित का कहना है कि अगर परिवारजन समय पर न पहुंचते तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था.

पुलिस की कार्रवाई

मंडावर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है. फिलहाल महिला को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन उससे पूछताछ की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इलाके में चर्चा का विषय

यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. लोग हैरान हैं कि शादी के कुछ ही महीनों बाद दंपती के बीच रिश्ते इतने बिगड़ गए कि बात जानलेवा हमले तक पहुंच गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं न केवल परिवार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाती हैं बल्कि समाज के लिए भी चिंता का कारण बनती हैं. कई लोग इसे आधुनिक दौर में बदलते रिश्तों की सच्चाई से जोड़ रहे हैं, जहां छोटी-छोटी बातों पर पति-पत्नी के बीच विवाद गहराने लगते हैं और अंततः मामला हिंसा तक पहुंच जाता है.

