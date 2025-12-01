scorecardresearch
 
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिजनौर के आरिश को क्यों किया गिरफ्तार? पुणे में चलाता था सैलून

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिजनौर के मोहम्मद आरिश को अवैध असलहा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरिश के पाकिस्तान के आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े होने की आशंका है. उसे विकास प्रजापति ने भट्टी से मिलवाया था. आरिश पर मध्य प्रदेश में बेची गई पिस्टल का भी कनेक्शन है.

बिजनौर के आरिश को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया (Photo- Screengrab)
Uttar Pradesh News: बिजनौर के मछमार गांव से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद आरिश को गिरफ्तार किया है. आरिश पर अवैध हथियार खरीदने-बेचने का आरोप है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरिश के पाकिस्तान के आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े होने की आशंका है. आरिश को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार विकास प्रजापति ने ही शहजाद भट्टी से मिलवाया था.

ब्लास्ट और आतंकी शहजाद भट्टी कनेक्शन

सीओ अफजलगढ़ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि मोहम्मद आरिश अवैध असलहा खरीदने और बेचने में लिप्त रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विकास प्रजापति ने पूछताछ में कबूला था कि उसने पिस्टल आरिश से खरीदी थी. 

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस सूत्रों ने आरिश के पाकिस्तान के आतंकी शहजाद भट्टी के साथ जुड़े होने की संभावना जताई है. आशंका है कि विकास प्रजापति ने ही आरिश को शहजाद भट्टी से मिलवाया और बात कराई थी.

पिता को हिरासत में लेकर हुई गिरफ्तारी

आरिश के पिता अल्ताफ ने बताया कि स्पेशल सेल की टीम उनके बेटे को किसी ब्लास्ट के मामले में अपने साथ ले गई है. उन्होंने बताया कि आरिश 18 नवंबर को गांव आया था. पुलिस ने पहले अल्ताफ को हिरासत में लिया, और आरिश के घर पर न मिलने पर अल्ताफ ने उसके बाजपुर में होने की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस अल्ताफ को साथ लेकर नैनीताल पहुंची, वहां से आरिश को हिरासत में लिया और धामपुर में अल्ताफ को छोड़कर आरिश को अपने साथ ले गई.

गांव में हड़कंप, लोग हैरान

आरोपी के पिता मोहम्मद अल्ताफ का कहना है कि अगर उनका बेटा गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और अगर निर्दोष है तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए. आरिश पुणे में रहकर सैलून में काम करता था. इस गिरफ्तारी और आतंकी कनेक्शन की आशंका को लेकर पूरे गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. ग्रामीण आरिश की गतिविधियों को लेकर अनजान हैं और इस घटना से सभी हैरान भी हैं.

