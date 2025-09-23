scorecardresearch
 

यूपी की ग्रोथ बाई डिफॉल्ट नहीं बाई डिजाइन...अफसर बोले-जल, थल और नभ तक तेजी पकड़ रहा प्रदेश

लखनऊ में मंगलवार को आजतक के आयोजन विकसित उत्तर प्रदेश का मंच पर पर्यटन और एमएसएमई पर अफसरों ने अपनी बात रखी. सेशन में आलोक कुमार, अमृत अभिजात, अमित मोहन प्रसाद और विनोद जुत्शी ने शिरकत की. मंच से गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों से लेकर एमएसएमई की ताकत और अयोध्या-काशी-प्रयागराज टूरिज्म सर्किट तक, यूपी की ग्रोथ स्टोरी को विस्तार से रखा गया.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को आजतक के आयोजन विकसित उत्तर प्रदेश का मंच सजा. इस आयोजन के ‘आओ, पर्यटकों तुम्हें दिखाएं झांकी उत्तर प्रदेश की!’ सेशन में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME और टूरिज्म सेक्टर को लेकर अहम चर्चा हुई.इस खास सत्र में उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मंत्रालय के अलावा टूरिज्म, कल्चर और रिलिजियस एंडोमेंट्स के दिग्गजों ने यूपी के व‍िकास के कई पहलुओं पर चर्चा की. 

डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकनॉमी 

सेशन में पहले बोलते हुए उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मंत्रालय के प्रमुख सच‍िव आलोक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य है. उन्होंने इस पर फॉर्मूला बताते हुए कहा कि डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकनॉमी, यूपी में इसी तरह स्पीड से काम हो रहा है. जल हो, थल हो या नभ हो, हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर फोकस हुआ है. चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से चौथा जेवर जल्द ही फंक्शनल होगा. गंगा एक्सप्रेसवे भी अक्टूबर-नवंबर तक कमीशन हो जाएगा.

देंगे महाराष्ट्र को टक्कर 

उन्होंने आगे बताया कि बताया कि यूपी की विकास दर 25 फीसदी तक पहुंच चुकी है और अगले तीन-चार सालों में महाराष्ट्र को टक्कर देंगे. यूपी की ग्रोथ के बारे में उन्होंने कहा कि ये ग्रोथ बाई डिफॉल्ट नहीं बल्कि बाई डिजाइन है. इसके चार पिलर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और पॉलिसी इंसेंटिव पर काम करके यूपी को अट्रैक्टिव स्टेट बनाया गया है.

अमित मोहन बोले, MSME है महिलाओं का सबसे बड़ा सहारा

MSME के पूर्व अतिर‍िक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार MSME से आता है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 96 हजार MSME यूनिट्स हैं. ये न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं बल्कि महिला सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम हैं. एमएसएमई में महिलाएं होल्ड कर रही हैं. बनारस की मीनाकारी, मुरादाबाद का ब्रास, लखनऊ की चिकनकारी, आगरा का मार्बल इनले… हर जिले का अपना हुनर है.

उन्होंने बताया कि सीएम युवा जैसी स्कीमों से युवाओं को कोलेटरल फ्री लोन और सब्सिडी मिल रही है. उन्होंने आगे कहा कि MSME किसी भी देश की इकॉनमी का बैकबोन होता है और यूपी में ये सेक्टर तेजी से ऑर्गनाइज्ड हो रहा है.

अयोध्या, काशी और प्रयागराज सर्किट बनेगा वर्ल्ड हब

कल्चर और रिलिजियस एंडोमेंट्स के प्र‍िंस‍िपल सेक्रेटरी अमृत अभिजात ने कहा कि यूपी अब धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का ग्लोबल सेंटर बनने की ओर है. बताया कि कैसे कुंभ में करोड़ों लोगों का सफल आयोजन हमारी क्षमता दिखाता है. अयोध्या, काशी और प्रयागराज का सर्किट विकसित हो रहा है. मथुरा, मेरठ, कानपुर समेत कई जगहों पर क्राउड मैनेजमेंट और मोबिलिटी पर काम हो रहा है. रूरल टूरिज्म और फार्म स्टे को भी प्रमोट किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि यूपी की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ टॉप-5 टूरिज्म डेस्टिनेशन में लाया जाएगा.

धार्मिक पर्यटन को ब्रांडिंग की जरूरत नहीं

पूर्व पर्यटन सचिव विनोद जुत्शी ने कहा कि यूपी अपने आप में मिनी इंडिया है.यहां प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों तरह की सांस्कृतिक विरासत है. धार्मिक टूरिज्म हमेशा से डोमेस्टिक टूरिज्म का बड़ा हिस्सा रहा है. असली जरूरत है आसान कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं की.उन्होंने कहा कि आज की जेनरेशन इंस्पिरेशनल टूरिज्म में दिलचस्पी रखती है. 

ब्रांडिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि धार्मिक टूरिज्म को ब्रांडिंग की जरूरत नहीं, बल्कि बेहतर एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर ही इसे वैश्विक स्तर तक ले जाएगा. बता दें कि आजतक के मंच पर वक्ताओं ने ये भी कहा कि यूपी अब सिर्फ कृषि प्रदेश नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर का नया पावरहाउस बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

