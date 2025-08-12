scorecardresearch
 

Feedback

वाराणसी: '50 बेटों’ वाली वोटर लिस्ट पर सियासी बवाल, साधु-संतों ने कांग्रेस पर सनातन परंपरा को बदनाम करने का लगाया आरोप

वाराणसी में मतदाता सूची में एक पिता के 50 से ज्यादा बेटों का नाम दर्ज होने का मामला सामने आया है. कांग्रेस ने इसे वोट चोरी बताया, लेकिन राम जानकी मठ मंदिर ने स्पष्ट किया कि यह गुरु-शिष्य परंपरा के कारण है. साधु-संतों ने कांग्रेस पर सनातन परंपरा को बदनाम करने का आरोप लगाया.

Advertisement
X
साधु-संतों ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Photo: Screengrab)
साधु-संतों ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Photo: Screengrab)

वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक लिस्ट में बी 24/19 कश्मीरीगंज पते पर 50 से ज्यादा मतदाताओं के पिता का नाम रामकमल दास दर्ज है. कांग्रेस ने इस पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि एक ही पिता के इतने बेटे कैसे हो सकते हैं.

वायरल लिस्ट के मुताबिक, इनमें सबसे बड़ा बेटा 72 साल और सबसे छोटा 28 साल का है. कई के तो जन्म वर्ष भी समान हैं. कांग्रेस का दावा है कि यह फर्जीवाड़ा है और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए.

मतदाता सूची को लेकर खड़ा हुआ बड़ा विवाद

सम्बंधित ख़बरें

Draft voter list released in Bihar, opposition accuses of name removal.
बिहार मतदाता सूची ड्राफ्ट जारी, विपक्ष का आरोप- 65 लाख नाम काटे गए! 
War over the voter list: Opposition’s uproar from Parliament to the streets.
मतदाता सूची पर दिल्ली से पटना तक तनातनी, संसद से विधानसभा तक हंगामा 
BIHAR SIR, GROUND INVESTIGATION
बिहार में मतदाता सूची अपडेट ने पकड़ी रफ्तार, 89.7% वोटर्स ने भर दिया फॉर्म, अब सिर्फ 45 लाख लोग बाकी  
Rahul Gandhi Patna
समझिए, बिहार में क्‍यों जरूरी है मतदाता सूची की बारीक जांच 
War over the voter list: Opposition’s uproar from Parliament to the streets.
मतदाता सूची पर दिल्ली से पटना तक तनातनी, संसद से विधानसभा तक हंगामा 

जांच के लिए जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि यह पता राम जानकी मठ मंदिर का है, जिसे आचार्य रामकमल दास ने स्थापित किया था. मंदिर के प्रबंधक रामभरत शास्त्री ने बताया कि आश्रम गुरु-शिष्य परंपरा पर चलता है और विरक्त जीवन अपनाने वाले शिष्य अपने गुरु का नाम पिता के स्थान पर दर्ज करवाते हैं. यह पूरी तरह से कानूनी है और 2016 में भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी थी.

 साधु-संतों ने कांग्रेस पर बदनाम करने का आरोप लगाया

अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सनातन परंपरा और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने की साजिश कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement