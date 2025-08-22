scorecardresearch
 

वाराणसी: कार पार्किंग विवाद में टीचर की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी निकला पूर्व कुलपति का बेटा

वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में पार्किंग विवाद को लेकर शिक्षक डॉ. प्रवीण झा की ईंट और रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. हत्या के आरोप में आदर्श सिंह और उसके दो साथी करण गौड़ व सतीश पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आदर्श पूर्व कुलपति का बेटा है.

टीचर की हत्या के आरोप में तीन गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
वाराणसी में रविवार को कार पार्किंग विवाद ने एक शिक्षक की जान ले ली. भेलूपुर क्षेत्र स्थित मातृ छाया अपार्टमेंट में फ्लैट मालिकों के बीच लंबे समय से पार्किंग को लेकर विवाद चलता था.

रविवार शाम विवाद इतना बढ़ा कि फ्लैट में रहने वाले आदर्श सिंह ने सुनियोजित तरीके से अपने दो साथियों करण गौड़ और सतीश पटेल को बुलाया. तीनों ने मिलकर तीसरी मंजिल पर रहने वाले शिक्षक डॉ. प्रवीण झा को ईंट और रॉड से पीट-पीटकर मार डाला. गंभीर रूप से घायल प्रवीण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पार्किंग विवाद में टीचर की हत्या

इस घटना पर डीसीपी क्राइम सरवण टी ने बताया कि घटना के बाद चार पुलिस टीमों ने तीन घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हत्या में इस्तेमाल ईंट और रॉड भी बरामद कर ली गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विवाद पार्किंग के दौरान हॉर्न बजाने को लेकर शुरू हुआ. इसके बाद आदर्श ने गुस्से में अपनी गाड़ी से प्रवीण की गाड़ी को ठोक दिया और फिर अपने साथियों को बुलाकर हमला कर दिया.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया

मृतक प्रवीण झा वाराणसी के सनबीन स्कूल में लोकप्रिय शिक्षक थे. आरोपी आदर्श सिंह कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. दुनिया राम सिंह का बेटा है और एक निजी कंपनी में नौकरी करता है.

