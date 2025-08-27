scorecardresearch
 

Feedback

Varanasi: नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने दिया बच्ची को जन्म, एंबुलेंस नहीं मिलने पर ऑटो में हुई डिलीवरी; पुलिस ने कहा- कराना होगा DNA टेस्ट

वाराणसी में गैंगरेप की शिकार किशोरी ने एक बच्ची को जन्म दिया है. एंबुलेंस न मिलने के कारण परिजन किशोरी को ऑटो से अस्पताल जा रहे थे. लेकिन बीच रास्ते में ही बच्ची का जन्म हो गया.

Advertisement
X
नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया. (Symbolic Photo)
नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया. (Symbolic Photo)

यूपी के वाराणसी में 15 साल की रेप पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया. यह घटना तब हुई जब परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे. गांव के ही 7 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया था. इसका पता तब चला जब वह गर्भवती हो गई. लोकलाज और ब्लैकमेलिंग के डर से उसने यह बात छिपाई थी. 

पीड़िता के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने 7 में से सिर्फ 2 आरोपियों- नान्हक और आशू को ही गिरफ्तार किया है. बाकी 5 आरोपी- करण, सौरभ, गोलू, अंकित और आकाश अभी भी फरार हैं. 

इस बारे में पीड़िता के भाई ने पुलिस कमिश्नर को फिर से शिकायत दी है. अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची का पिता कौन है, इसका फैसला कोर्ट करेगी और इसके लिए डीएनए टेस्ट कराना होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

The flood crisis has deepened in UP, rivers are swollen, and several villages are submerged.
यूपी में गंगा-चंबल उफान पर, प्रयागराज-वाराणसी समेत कई जिले जलमग्न 
Devastation of floods in UP, rivers on the rise.
UP में फिर सैलाबी मार... प्रयागराज-वाराणसी से इटावा-चंदौली तक तबाही 
जमीन विवाद में बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश 
UP: पार्किंग विवाद में टीचर की हत्या 
आहत बुजुर्ग ने किया आत्मदाह का प्रयास.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
बेदखली के आदेश से नाराज बुजुर्ग ने तहसील परिसर में लगाई आग, BHU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 

ऑटो में हुआ प्रसव

पीड़िता की मौसी ने बताया कि कल सोमवार को लगभग 12 बजे एंबुलेंस न मिलने के कारण वे ऑटो से अस्पताल जा रहे थे, तभी रास्ते में ही बच्ची का जन्म हो गया. इसके बाद एक निजी अस्पताल में डिलीवरी कराकर उन्हें दीनदयाल जिला अस्पताल में लाया गया. पीड़िता ने कहा कि वह अपनी बच्ची को खुद पालेगी और उसे किसी पिता की जरूरत नहीं है. रेप पीड़िता के माता-पिता मानसिक रूप से कमजोर हैं. 

Advertisement

फिलहाल, डॉक्टरों ने पीड़िता और उसके बच्चे को इलाज के बाद घर भेज दिया है. पुलिस आगे की कार्यवाही में लगी हुई है. नए सिरे से जांच की बात की जा रही है. लापरवाही पाए जाने पर पुलिसवालों पर एक्शन भी लिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement