वाराणसी दारोगा पिटाई मामला, कांग्रेस ने सरकार पर पुलिस को कमजोर करने का आरोप लगाया

वाराणसी में एक दारोगा की पिटाई का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. आरोप है कि भाजपा पार्षद के बेटे ने दारोगा के साथ मारपीट की. इस घटना को लेकर विपक्षी दल सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं. मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है.

इस पूरे मामले पर यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है. अजय राय ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद से पुलिस का मनोबल लगातार गिराया जा रहा है. यह पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं. उन्होंने कहा कि वर्दी में तैनात सिपाही, दारोगा और अधिकारियों पर भाजपा नेताओं, विधायकों और आरएसएस से जुड़े लोगों द्वारा हमले किए गए हैं.

दारोगा की पिटाई पर सियासी घमासान

अजय राय ने आरोप लगाया कि योगी सरकार में पुलिस की हनक खत्म हो चुकी है. पुलिस पर लगातार राजनीतिक दबाव बनाया जाता है और उन्हें अपमानित किया जाता है. उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि पुलिस की वर्दी का खौफ खत्म हो गया है. इसी वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं.

साथ ही उन्होंने कहा कि नीचे सिपाही से लेकर ऊपर अधिकारी तक अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में भाजपा नेताओं के पीछे घूमते रहते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस कमजोर होती जा रही है. अजय राय ने दावा किया कि भाजपा सरकार में अपराधी और माफिया हावी हैं और पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी हुई है.

थाने और चौकियां दलाली के अड्डे बन गए हैं, कांग्रेस का दावा

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि थाने और चौकियां दलाली के अड्डे बन गए हैं और पैसों की बंदरबांट हो रही है. अजय राय ने आशंका जताई कि इस मामले में सारी जिम्मेदारी दरोगा पर डालकर सरकार अपने लोगों को बचा सकती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रहेगी.

