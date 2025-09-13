BHU से PhD कर रही रोमानिया की छात्रा की संदिग्ध परिस्थियों में मौत, बेड पर पड़ा मिला शव

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में पढ़ाई कर रही 27 वर्षीय विदेशी छात्रा की किराए के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. विदेशी छात्रा वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के गढ़वासी टोला इलाके में एक मकान में किराए के कमरे में रह रही थी और वह रोमानिया की रहने वाली थी. छात्रा का नाम फिलिप फ्रांसिस्का था, जो इंडियन फिलॉसफी में PHD की छात्रा थी.

कमरे में मृत मिली छात्रा

शुक्रवार की देर रात जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक ने इसकी सूचना थाने पर दी. मौके पर चौक थाने की पुलिस ने पहुंचकर मकान मालिक से डुप्लीकेट चाबी लेकर दरवाजा खोला तो सभी के होश उड़ गए. क्योंकि विदेशी छात्रा अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी मिली. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है.

पुलिस ने बताया कि मृतिका की मानसिक हालत ठीक नहीं थी. हालांकि उसकी बीमारी से संबंधित कोई दवा या किसी तरह का सुसाइड नोट कमरे से नहीं मिला है. वहीं घटना के बारे में दशाश्वमेध थाने के एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि विदेशी महिला की मौत की सूचना मिली थी. जिसपर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि मृतका मूलरूप से रोमानिया की रहने वाली थी.

छात्रा का नाम फिलिप फ्रांसिसका था और वह बीएचयू से इंडियन फिलॉसफी की शोध छात्रा थी. जांच के दौरान पता चला है कि उसे बचपन से ही मिर्गी के दौरे पढ़ते थे. जिसका इलाज चल रहा था. हालांकि मौके से कोई दवा नहीं मिली है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगा.

2027 तक वैलिड था वीजा

मृतका का 2027 तक का पासपोर्ट लीगल था. छात्रा काफी समय से वाराणसी में रह रही थी. इसके पहले वह सूरत और अमृतसर में भी रहकर पढ़ाई की है. जिस जगह पर छात्रा किराए के कमरे पर रहती थी, वहां अन्य लोग भी किराए पर रहते हैं. घटना के संबंध में एंबेसी को भी सूचित कर दिया गया है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिस विभाग में छात्रा पढ़ रही थी, वहां भी जानकारी दी गई है.

छात्रा के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है. हालांकि एसीपी ने कमरे से बीमारी से संबंधित किसी भी तरह की दवाइयों के मिलने की बात से इनकार किया है, लेकिन आगे बताया कि मिले हुए मोबाइल फोन, पासपोर्ट और वीजा जब्त करके फील्ड यूनिट द्वारा भी कुछ सैंपल लिए गए हैं. मामले में कार्रवाई अब पीएम रिपोर्ट के बाद ही होगी.

