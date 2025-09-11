scorecardresearch
 

इमिग्रेशन कंपनी के मालिक ने किया सुसाइड... बैंक के बाथरूम में पिस्टल से खुद को मारी गोली, AIG पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

पंजाब के मोहाली में स्थित बैंक शाखा में उस समय सनसनी फैल गई, जब इमिग्रेशन कंपनी के मालिक ने बैंक के बाथरूम में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को एक वीडियो और सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मृतक ने पंजाब पुलिस के AIG पर मानसिक उत्पीड़न और धमकाने का आरोप लगाया है.

घायल हालत में कंपनी ऑनर को अस्पताल ले गई पुलिस. (Photo: Screengrab)
पंजाब में मोहाली के सेक्टर-68 में स्थित HDFC बैंक की शाखा में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक इमिग्रेशन कंपनी के मालिक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. यह घटना बैंक के बाथरूम में हुई. गोली की आवाज सुनकर बैंक कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस के अनुसार, मृतक राजदीप मूल रूप से मोगा का रहने वाला था और फिलहाल मोहाली के सेक्टर-80 में किराए के घर में रहता था. उसकी इमिग्रेशन कंपनी ‘ओवरलैंड’ नाम से सेक्टर-82 में संचालित थी. पुलिस ने बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

आत्महत्या से पहले राजदीप ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिसमें उसने पंजाब पुलिस के AIG गुरजोत सिंह कलेर पर गंभीर आरोप लगाए. वीडियो में राजदीप ने कहा कि कलेर लगातार उसे और उसके परिवार को धमका रहे थे और मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे. इसी उत्पीड़न से तंग आकर उसने अपनी जान देने का फैसला किया. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने यही बातें दोहराई हैं.

फेज-8 थाना पुलिस SHO सतनाम सिंह ने बताया कि आत्महत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. AIG गुरजोत सिंह कलेर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. इस वारदात से पूरे मोहाली क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बैंक परिसर में हुई इस घटना से लोग सकते में हैं. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

