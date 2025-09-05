scorecardresearch
 

Feedback

वाराणसी बना प्रदेश का पहला और देश का दूसरा शहर जहां AI कार पकड़ेगी अवैध विज्ञापन, नगर निगम की नई पहल

वाराणसी में नगर निगम ने ट्रैफिक और साफ-सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए हाईटेक कदम उठाया है. अब AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से लैस कार सड़कों पर घूमकर अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर पकड़ रही है. तुरंत साक्ष्य दर्ज होते ही संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है. यह पहल शहर को साफ-सुथरा और ट्रैफिक बाधा मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

Advertisement
X
हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया.(Photo: Roshan Jaiswal/ITG)
हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया.(Photo: Roshan Jaiswal/ITG)

वाराणसी अब प्रदेश का पहला और देश का दूसरा शहर बन गया है जहां अवैध विज्ञापनों पर लगाम कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया है. गुरुवार को नगर निगम वाराणसी ने AI कार लॉन्च की, जो शहर भर में लगे विज्ञापनों की निगरानी कर वैध और अवैध होर्डिंग्स की पहचान करेगी. मेयर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से हरी झंडी दिखाकर इस हाई-टेक वाहन को रवाना किया.

कैसे काम करेगी AI कार

नगर निगम ने स्काईसाइन संस्था को इस कार्य की जिम्मेदारी दी है. संस्था का तकनीकी रूप से सक्षम वाहन पूरे शहर का सर्वे करेगा. यह वाहन सेंसर और AI तकनीक की मदद से विज्ञापनों का डाटा इकट्ठा करेगा और जांचेगा कि कौन सा विज्ञापन नगर निगम से अधिकृत है और कौन अवैध. अनधिकृत विज्ञापनों की पहचान होने पर AI सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से नोटिस जारी करेगा और जुर्माना वसूला जाएगा. प्रत्येक तीन माह में इस वाहन से पूरे शहर का सर्वे होगा.

सम्बंधित ख़बरें

fraud call centre targeting US
वाराणसी: अवैध कॉल सेंटर का खुलासा, अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी, 29 गिरफ्तार 
Pawan_Singh_FIR
भोजपुरी सुपरस्टार Pawan Singh के खिलाफ FIR दर्ज 
pawan singh
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, धोखाधड़ी-हत्या की धमकी देने के आरोप में वाराणसी में FIR दर्ज 
BHU student dies (Photo: Screengrab)
आधी रात तक की पढ़ाई, सुबह हो गई मौत... BHU में छात्र ने एग्जाम से पहले तोड़ा दम 
Accused Maulana and others arrested by Varanasi Police (Photo: ITG)
वाराणसी: 12 साल की हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक से कराया निकाह, मौलवी समेत 5 गिरफ्तार 

यह भी पढ़ें: वाराणसी: अवैध कॉल सेंटर का खुलासा, अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी, 29 गिरफ्तार

AI कार की प्रमुख विशेषताएं

इस वाहन में 360 डिग्री वर्चुअल स्ट्रीट व्यू, लेजर माप प्रणाली, ड्रोन सर्विलांस, मोबाइल ऐप से रियल टाइम नोटिस जनरेशन, आरएफआईडी टैगिंग, जीआईएस आधारित यूपीआईएन सिस्टम, GPS व जियो टैगिंग कैमरा और लाइव वीडियो प्रसारण जैसी हाई-टेक सुविधाएं मौजूद हैं. इससे ऊंचाई पर या मुश्किल जगहों पर लगे विज्ञापनों की भी निगरानी संभव होगी.

Advertisement

राजस्व और पारदर्शिता पर जोर

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि यह सिस्टम पूरी तरह मानव रहित होगा और AI तकनीक से जुटाए गए डाटा के आधार पर ही कार्रवाई होगी. इससे न केवल अवैध विज्ञापनों पर रोक लगेगी बल्कि वैध विज्ञापन भी मनमाने तरीके से नहीं लगाए जा सकेंगे. परिणामस्वरूप नगर निगम के राजस्व में करोड़ों रुपये की बढ़ोतरी होगी.

<a href=वाराणसी" src="https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/inline-images/whatsapp-image-2025-09-05-at-6.22.45-pm.jpeg" />

मेयर अशोक तिवारी ने कहा कि अब तक अवैध और वैध विज्ञापनों की पहचान के लिए कोई तकनीक मौजूद नहीं थी. लेकिन AI कार से यह काम पारदर्शी और प्रभावी तरीके से होगा. उन्होंने दावा किया कि अब वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र में एक भी अवैध विज्ञापन नहीं लग पाएगा और विज्ञापनदाता को शुल्क जमा कर ही विज्ञापन लगाने की मंजूरी मिलेगी.

इस पहल से नगर निगम का आउटडोर मीडिया प्रबंधन स्मार्ट, पारदर्शी और राजस्व-सक्षम बनने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. वाराणसी, पुणे के बाद देश का दूसरा और प्रदेश का पहला शहर है जिसने यह तकनीक अपनाई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement