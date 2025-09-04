वाराणसी: अवैध कॉल सेंटर का खुलासा, अमेरिकी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी, 29 गिरफ्तार

वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में एक अवैध कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जहां अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर ऑनलाइन ठगी की जा रही थी. पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 29 अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. मौके से लैपटॉप, मोबाइल फोन और 7 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए.

पुलिस के अनुसार, यह कॉल सेंटर जीन पब्लिक स्कूल के कंप्यूटर सेंटर में चलाया जा रहा था. आरोपियों ने विदेशी नागरिकों को अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से संबंधित आईवीआर कॉल्स के माध्यम से झांसा दिया. इसके बाद उन्हें पुलिस या लीगल अधिकारी बनकर धमकाया गया और गिफ्ट कार्ड्स व बिटकॉइन के जरिए पैसा वसूला गया.

अवैध कॉल सेंटर से अमेरिकी नागरिकों को ठगा

ADCP नीतू कात्यान ने बताया कि एक बार में 35-40 हजार रुपये तक की ठगी होती थी. सिस्टम में अमेरिकी नागरिकों के SSN और बैंक डेटा का इस्तेमाल किया जाता था. पकड़े गए अधिकांश आरोपी फ्लूएंट इंग्लिश बोलते थे और इनमें नॉर्थ ईस्ट के लोग ज्यादा शामिल थे. कॉल सेंटर रात में अमेरिकी समयानुसार काम करता था. प्रत्येक कॉलर को 30-35 हजार रुपये प्रति माह दिए जाते थे, साथ में रहने और खाने की सुविधा भी.

Advertisement

29 अंतरराज्यीय आरोपी गिरफ्तार

DCP वरूणा प्रमोद कुमार ने बताया कि सर्वर विदेश से जुड़ा था और ठगी के पैसे चाइनीज या अन्य विदेशी वेंडरों के माध्यम से भारत लाए जाते थे. पुलिस ने FIR दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. IB, ATS और CBI से तकनीकी सहायता भी ली जा रही है.

---- समाप्त ----