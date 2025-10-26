scorecardresearch
 

Feedback

'न मजहब ऐसी मांग करता है, न कोई मदरसा...', बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगे जाने पर बोले SP सांसद बर्क

पाकबड़ा स्थित जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसे पर 13 वर्षीय नाबालिग से एडमिशन से पहले वर्जिनिटी (मेडिकल) टेस्ट माँगने का आरोप लगा है. प्रभावित परिवार ने 500 रुपये वसूली और टीसी न देने का भी दावा किया है. मामले की जांच चल रही है; मदरसे के एक शिक्षक ने आरोपों को खारिज किया है.

Advertisement
X
जियाउर्रहमान बर्क का कहना है कि मजहब में इस तरह की मांग नहीं की जाती. (तस्वीर: PTI/फाइल)
जियाउर्रहमान बर्क का कहना है कि मजहब में इस तरह की मांग नहीं की जाती. (तस्वीर: PTI/फाइल)

मुरादाबाद में एक मदरसे पर नाबालिग छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का आरोप सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मच गई है. समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह आरोप बेहद गंभीर है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए.

जियाउर्रहमान बर्क ने कहा, "कोई भी मदरसा वर्जिन सर्टिफिकेट नहीं मांगता, न हमारा मजहब ऐसी मांग करता है. तालीम के लिए ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, न इसकी आवश्यकता होती है. पहली बार ऐसा मामला सामने आया है. पता करना पड़ेगा कि इस मामले में कितनी सच्चाई है."

यह भी पढ़ें: वर्जिनिटी सर्टिफिकेट और मदरसे की धमकी... छात्रा पर लगे शर्मनाक आरोप, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कहा?

सम्बंधित ख़बरें

गोंडा में युवक ने पुलिस पर लगाया रिश्वतखोरी का आरोप  
शख्स ने पत्नी की हथौड़ा मारकर कर दी हत्या 
मदरसा प्रबंधन ने मांगा था छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट. (Photo: Screengrab)
वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मामले में क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी? 
अफसर के पिता को रंगरेलियां मनाते पकड़ा. (Photo Screengrab)
अफसर के पिता को रंगरेलियां मनाते पकड़ा, हाथ जोड़कर मांगी माफी 
Meerut: 30-year-old illegal market demolished, Supreme Courts intervention!
मेरठ में 30 साल पुराना सेंट्रल मार्केट ध्वस्त, SC के आदेश पर बुलडोजर एक्शन 

वर्जिनिटी टेस्ट की मांग, न देने पर निकाली टीसी की धमकी

यह मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र स्थित जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसा का है. चंडीगढ़ निवासी मोहम्मद यूसुफ ने आरोप लगाया है कि मदरसा प्रशासन ने उनकी 13 वर्षीय बेटी के चरित्र पर झूठे और शर्मनाक आरोप लगाए. यूसुफ के मुताबिक, अगली कक्षा में प्रवेश देने से पहले उनकी बेटी से वर्जिनिटी (मेडिकल) टेस्ट कराने की शर्त रखी गई.

Advertisement

जब परिवार ने इसका विरोध किया, तो मदरसा प्रबंधन ने बच्ची की ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) निकालने की धमकी दी. पिता ने बताया कि 500 रुपये की वसूली के बावजूद न तो टीसी दी गई और न ही फीस लौटाई गई. उल्टा यह धमकी दी गई कि अगर उन्होंने शिकायत की, तो बच्ची को किसी और संस्था में दाखिला नहीं मिलेगा.

यूसुफ ने भावुक होकर कहा, "मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कुछ लोगों की नफरत और झूठे इल्ज़ामों ने मेरी बच्ची का भविष्य अंधकार में धकेल दिया. जब उसकी मां मदरसे पहुंची, तो कहा गया कि इसका मेडिकल टेस्ट करवाओ. यहां तक कहा गया कि इसके पिता के साथ इसके अवैध संबंध हैं. अब अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो वह अपनी जान दे देगी."

यह भी पढ़ें: Moradabad: मदरसे ने 13 साल की छात्रा के सामने रखी वर्जिनिटी टेस्ट की शर्त! पिता बोले- न्याय न मिला तो जान दे देगी बेटी

प्रशासन ने जांच शुरू की, अभी FIR दर्ज नहीं

परिजनों ने कथित टीसी की प्रति भी अधिकारियों को सौंपी है, जिसमें मेडिकल टेस्ट का जिक्र बताया जा रहा है. इस पर मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा, "चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने एसएसपी को तहरीर दी है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले की गहराई से जांच की जा रही है. जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी."

Advertisement

फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच के बाद ही अगला कदम तय किया जाएगा. दूसरी ओर, मदरसे के एक शिक्षक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा, "ऐसा लफ्ज जुबान पर लाना मुमकिन ही नहीं है. किसी बच्चे को लेकर ऐसा गंदा इल्जाम लगाना बेहद अफसोस की बात है. ये सब झूठ और गुस्से में लगाए गए आरोप हैं."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement