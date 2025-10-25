scorecardresearch
 

Feedback

वर्जिनिटी सर्टिफिकेट और मदरसे की धमकी... छात्रा पर लगे शर्मनाक आरोप, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कहा?

यूपी के मुरादाबाद में 13 साल की छात्रा से मदरसे में ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ की मांग किए जाने के मामले ने पूरे हड़कंप मचा दिया है. छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि दाखिले से पहले उनसे यह प्रमाणपत्र मांगा गया. विरोध करने पर उन्हें धमकी दी गई. पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है.

Advertisement
X
मदरसा प्रबंधन ने मांगा था छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट. (Photo: Screengrab)
मदरसा प्रबंधन ने मांगा था छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट. (Photo: Screengrab)

मुरादाबाद में 13 वर्षीय छात्रा के साथ मदरसे में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट और धमकियों का मामला सामने आया है. पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूरे मामले ने जिले में हलचल मचा दी है. मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के लोदीपुर पल्लूपुरा स्थित जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स मदरसा के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं. 

दरअसल, चंडीगढ़ के रहने वाले शख्स ने अपनी 13 साल की बेटी का अगली क्लास में दाखिला कराने के दौरान मदरसे की ओर से अनैतिक मांगों का आरोप लगाया. उनका कहना है कि बेटी को पढ़ाई में बाधा डालने और बदनाम करने के लिए वर्जिनिटी (मेडिकल) टेस्ट की शर्त रखी गई. 

पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि मदरसा प्रशासन ने उनकी नाबालिग बेटी को बदनाम करने के लिए झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए, जिससे उसकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा. उन्होंने कहा कि बेटी की पढ़ाई रोकने और उसे बदनाम करने के लिए शातिराना योजना बनाई गई थी. इसके अलावा, अगली क्लास में दाखिले से पहले उसे वर्जिनिटी (मेडिकल) टेस्ट कराने की अनैतिक शर्त रखी दी गई.

सम्बंधित ख़बरें

Serious allegations leveled against a madrasa in Moradabad (ai-generated)
मुरादाबाद में मदरसे ने 13 साल की छात्रा के सामने रखी वर्जिनिटी टेस्ट की शर्त!  
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (file photo)
पत्नी का 'वर्जिनिटी टेस्ट' कराने कोर्ट पहुंचा पति, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया यह जवाब 
फिल्म 'एक कोरी प्रेम कथा' का सीन
दुल्हन के वर्जिनिटी टेस्ट की कुप्रथा पर प्रहार करेगी 'एक कोरी प्रेम कथा' 
Woman virginity test
शादी के बाद लड़की का वर्जिनिटी टेस्ट, फिर 10 लाख का जुर्माना!  
पुलिस ने दानिश की पत्नी रुबीना को किया गिरफ्तार.(Photo:Screengrab)
मदरसा टीचर का मर्डर, दीवारों तक फैले खून के छींटे, पत्नी ने कुबूला जुर्म 

पिता ने कहा कि जब उन्होंने विरोध किया, तो मदरसा प्रबंधन ने बच्ची की ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) निकालने से मना कर दिया और धमकी दी कि शिकायत करने पर बेटी का भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा. आरोप है कि 500 रुपये लेने के बाद भी टीसी नहीं दी गई. उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन झूठे आरोपों ने उसकी जिंदगी अंधकार में धकेल दी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Moradabad: मदरसे ने 13 साल की छात्रा के सामने रखी वर्जिनिटी टेस्ट की शर्त! पिता बोले- न्याय न मिला तो जान दे देगी बेटी

मुरादाबाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर एडमिशन सेल इंचार्ज शाहजहां, प्रधानाचार्य रहनुमा और अन्य स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया है. जांच में आरोप सही पाए गए और शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. मदरसा के शिक्षक मोहम्मद सलमान ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि आज तक किसी भी छात्रा से ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया. 

इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मदरसों की शिक्षा नई नस्ल की तामीर और तरक्की के लिए है. मदरसा ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेजेज की जितनी भी तालीम है, वो नई नस्ल की तरक्की के लिए है. इंसान को इंसान बनाने के लिए है. खासतौर पर मदरसे की तालीम कुरान और हदीस पर आधारित है.

इस पूरे मामले को लेकर क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी?

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मुरादाबाद के जिस मदरसे की चर्चा हो रही है कि वहां एक छात्रा से सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये वहां के जो टीचर हैं, उनके जहनी दीवालियेपन को दर्शाता है. ये उस मदरसे के जिम्मेदार की निहायत और घटिया सोच को दर्शाता है. लड़की हो या लड़का, किसी को भी तालीम से दूर नहीं रखा जा सकता. वैसे ही मदरसे बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं. यहां जो कुछ हुआ, इससे ज्यादा अफसोसनाक बात नहीं है. फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
(एजेंसी के इनपुट के साथ)
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement