UP: पति ने पत्नी को तमंचे से गोली मारकर उतारा मौत के घाट, घर में मिला खून से लथपथ लाश, आरोपी हिरासत में

हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में 26 वर्षीय बबली की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. शव के पास तमंचा बरामद हुआ. पुलिस ने हत्या के संदेह में पति सचिन को हिरासत में लिया है. पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई है.

मृतक का फाइल फोटो.(Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के थाना पिलखुवा क्षेत्र के मोहल्ला न्यू आर्यनगर में बुधवार सुबह एक महिला की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया. मृतका की पहचान 26 वर्षीय बबली के रूप में हुई है. घटना के समय घर में केवल बबली और उसके पति सचिन मौजूद थे. शव के पास एक तमंचा भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की सूचना पाते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: हापुड़: दो सप्ताह तक बंधक बनाकर 3 लोगों ने किशोरी से किया गैंगरेप, 2 गिरफ्तार

परिवार का आरोप और पारिवारिक विवाद

बबली के परिवार ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. मृतका की मां बर्फी और भाई सचिन ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब 7 बजे बबली की हत्या की गई थी. उन्होंने कहा कि महिला की कनपटी पर गोली का निशान था. परिवार का कहना है कि बबली और उसके पति के बीच अक्सर शराब को लेकर झगड़े होते रहते थे. मंगलवार देर रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ था.

पड़ोसियों ने भी पुष्टि की कि बबली और उसके पति के बीच पहले भी घरेलू विवाद होते रहते थे. घटना के समय कमरे में केवल बबली और उसका पति मौजूद थे. पुलिस ने पति सचिन को शक के आधार पर हिरासत में लिया है. घर की छत पर तमंचा भी बरामद हुआ है.

पुलिस जांच और फोरेंसिक कदम

एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में महिला की हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच चल रही है.

पुलिस विभिन्न पहलुओं से घटना की जांच कर रही है, जिसमें घरेलू विवाद, तमंचे का इस्तेमाल और अन्य संभावित कारणों की जांच शामिल है. स्थानीय लोग घटना से स्तब्ध हैं और पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है.

---- समाप्त ----
