हापुड़: दो सप्ताह तक बंधक बनाकर 3 लोगों ने किशोरी से किया गैंगरेप, 2 गिरफ्तार

हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ उसकी सहेली के पिता ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़ित किशोरी बीती 13 नवंबर को अपने घर से गायब हो गई थी. 25 नवंबर को वह एक आरोपी के मकान में बेसुध अवस्था में मिली. जिसके बाद उसने जो जानकारी दी, उसके बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई.

पीड़िता के अनुसार सहेली ने ही पीड़िता को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी. जिसके बाद आरोपियों ने बारी-बारी से इस संगीन वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़िता की मां ने बताया कि उसके पति गुर्दें की बीमारी से ग्रस्त हैं.

जिस वजह से वह अपने परिवार में अकेली कमाने वाली है. बीती 13 नवंबर को उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर से अचानक गायब हो गई थी. काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका पता नहीं लग सका था. जिसके बाद पीड़िता की मां ने पिलखुवा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

सहेली भी थी शामिल

इसी बीच 25 नवंबर को लड़की गांधी बाजार निवासी नरेश के मकान से बेसुध हालत में मिली. होश आने पर पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि उसकी सहेली ने उसे अपने घर पर बुलाया था. जहां पर सहेली ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी. इसके बाद वह बेसुध हो गई थी. फिर सहेली के पिता आशीष ने अपने दोस्त नरेश और हेमंत के बुला लिया और तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

इसके बाद पीड़िता पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह से मिली और पूरे घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया. पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 को गिरफ्तार भी कर लिया है.

