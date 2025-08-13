आज 24 घंटे नॉनस्टॉप चलेगा यूपी विधानसभा का सत्र, योगी सरकार ने जारी किया मंत्रियों का रोस्टर

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज ऐतिहासिक होने जा रहा है. आज 24 घंटे चलने वाले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी और कल सुबह 11 बजे तक नॉनस्टॉप जारी रहेगी.

इस दौरान विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा होगी, जो करीब 17 से 18 घंटे लगातार चलेगी. विजन डॉक्यूमेंट के जरिए योगी सरकार प्रदेश के विकास को लेकर अपना विजन पेश करेगी. सरकार की तरफ से विधानसभा में 28 और विधान परिषद में 18 मंत्री बोलेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल चौथे दिन सदन को विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मुद्दे पर संबोधित करेंगे.

सदन में हर समय मंत्रियों की अनिवार्य मौजूदगी के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर तैयार किया गया है, जो आज शाम 6 बजे से कल सुबह 11 बजे तक लागू रहेगा. शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक का समय छह शिफ्ट में बांटा गया है, जिसमें सिर्फ एक शिफ्ट दो घंटे की और बाकी शिफ्ट तीन-तीन घंटे की होंगी.

योगी सरकार मंत्रियों में इन मंत्रियों को हर समय सदन में रहने का निर्देश दिया गया है:

बुधवार शाम 6 से रात 9 बजे तक – लक्ष्मी नारायण चौधरी, राकेश सचान, नितिन अग्रवाल, विजय लक्ष्मी गौतम

रात 9 से 12 बजे तक – योगेंद्र उपाध्याय, कपिल देव अग्रवाल, सतीश चंद्र शर्मा

रात 12 से तड़के 3 बजे तक – अनिल कुमार, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मित्र दयालु, बृजेश सिंह

तड़के 3 से सुबह 6 बजे तक – अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव, बलदेव सिंह औलख, दिनेश खटिक, संजीव गोंड, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, केपी मलिक

गुरुवार सुबह 6 से 9 बजे तक – जयवीर सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, संदीप सिंह, रवींद्र जायसवाल, सोमेंद्र तोमर

सुबह 9 से 11 बजे तक – सूर्य प्रताप शाही, संजय सिंह निषाद, गुलाब देवी, रजनी तिवारी

