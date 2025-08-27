scorecardresearch
 

अमेरिका का 50% टैरिफ मुरादाबाद के पीतल उद्योग के लिए बना चुनौती, तैयार माल गोदामों में फंसा

अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया है, जिसका असर मुरादाबाद के पीतल उद्योग पर सीधे पड़ा है. नए ऑर्डर रुक गए हैं और तैयार माल गोदामों में फंसा है. व्यापारियों का कहना है कि इससे अरबों रुपये का कारोबार प्रभावित होगा और बजट बिगड़ेगा.

पीतल उद्योग पर पड़ा टैरिफ का असर (Photo: Jagat Gautam/ITG)
मुरादाबाद में पीतल उद्योग नए संकट का सामना कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ आज से लागू हो गया है. इस फैसले का असर सीधे तौर पर मुरादाबाद के पीतल उद्योग पर पड़ा है. अनुमान है कि करीब 1500 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ है.

व्यापारी बताते हैं कि नए ऑर्डर पर रोक लग गई है और तैयार माल गोदामों में फंसा हुआ है. शहर के कारोबारी मानते हैं कि यदि यह टैरिफ लंबे समय तक लागू रहा तो मुरादाबाद का उद्योग गंभीर संकट में पड़ सकता है. एक व्यापारी ने कहा कि टैरिफ का असर छोटे व्यापारियों से लेकर मध्यम वर्ग तक होगा.

व्यापारियों का यह भी कहना है कि ट्रंप पूरी तरह से बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं और भारत पर टैरिफ लगाकर शेयर मार्केट और व्यापार प्रभावित करने की रणनीति अपना रहे हैं. हालांकि उनका मानना है कि क्रिसमस जैसे बड़े त्योहारों के चलते टैरिफ ज्यादा समय तक लागू नहीं रहेगा.

टैरिफ से अरबों रुपयों का कारोबार प्रभावित
व्यापारियों ने सुझाव दिया कि अगर अमेरिका भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा सकता है, तो भारत सरकार को भी अमेजन और अन्य ई-कॉमर्स साइट्स पर टैक्स लगाने पर विचार करना चाहिए.

व्यापारियों का ध्यान नए बाजार खोजने पर लगा

मुरादाबाद का पीतल, एल्युमिनियम, स्टील और अन्य हैंडीक्राफ्ट उत्पाद अमेरिकी बाजार में बड़े पैमाने पर निर्यात होते हैं. टैरिफ बढ़ने से वहां के खरीदार सस्ते विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं. व्यापारियों का ध्यान अब नए बाजार खोजने और संकट से निपटने की ओर केंद्रित हो गया है.

TOPICS:

