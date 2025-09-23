scorecardresearch
 

Feedback

'वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर तक अपलोड नहीं हुआ तो कार्रवाई', वक्फ बोर्ड की मुतवल्लियों को चेतावनी

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सभी मुतवल्ली समितियों से 5 दिसंबर की तय तारीख से पहले उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण अपलोड करने के लिए कहा है. ऐसा नहीं करने पर मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

Advertisement
X
यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने की समीक्षा (Photo: ITG)
यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने की समीक्षा (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किए जाने की प्रगति की सोमवार को यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने समीक्षा की. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी मुतवल्ली समितियों को इस काम में तेजी लाने के लिए कहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए.

वक्फ एक्ट की धारा 3ख के तहत पंजीकृत अवकाफ का विवरण छह महीने के भीतर उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जाना है. यह समय सीमा 5 दिसंबर को पूरी हो रही है. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सभी मुतवल्ली समितियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह भी साफ कहा है कि तय तारीख तक वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ, तो संबंधित मुतवल्ली समिति को दोषी माना जाएगा.

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने सभी मुतवल्ली समितियों से कहा कि नियमों का पालन हर हाल में किया जाना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड से जरूरी दस्तावेज केवल मुतवल्ली, प्रशासक, प्रबंध कमेटी को उसकी ई-मेल आईडी या वॉट्सऐप नंबर पर ही भेजे जाएंगे. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है.

सम्बंधित ख़बरें

People hold placards during a protest by the All India Muslim Personal Law Board against the Waqf (Amendment) Bill. (PTI photo)
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपात बैठक, SC के वक्फ एक्ट पर अंतरिम फैसले पर प्रस्ताव पारित 
Owaisi receives a setback from the SC, what will be the impact on Waqf properties?
वक्फ के मालिकाना हक पर SC का अंतरिम आदेश, देखें क्या बोले AIMIM चीफ ओवैसी?  
दंगल: वक्फ कानून पर SC का अंतरिम आदेश, मुस्लिम पक्ष को मस्जिदों पर कब्जे का डर 
Supreme Courts decision on the Waqf Act: Is Waqf losing ownership rights?
वक्फ कानून पर SC के फैसले से कितने संतुष्ट? देखें ओवैसी से खास बातचीत 
Jamiat Ulama-i-Hind Chief Maulana Arshad Madni
वक्फ एक्ट पर SC के फैसले का जमीयत ने किया स्वागत, कहा- कानून रद्द होने तक जारी रहेगा संघर्ष 
Advertisement

यह भी पढ़ें: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपात बैठक, SC के वक्फ एक्ट पर अंतरिम फैसले पर प्रस्ताव पारित

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ कमेटी ने कहा है कि अगर कोई मुतवल्ली या प्रबंध कमेटी भारत सरकार की ओर से तय समय के भीतर उम्मीद पोर्टल पर विवरण अपलोड करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का काम चल रहा है. 5 दिसंबर तक सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण इस पोर्टल पर अपलोड किया जाना है.

यह भी पढ़ें: 'ASI प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज...', असदुद्दीन ओवैसी ने बताए वक्फ कानून पर 'सुप्रीम' फैसले के नुकसान

भारत सरकार की ओर से तय तारीख तक सभी अवकाफ का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो जाए, इसे लेकर वक्फ कमेटियां एक्टिव मोड में आ गई हैं. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसी के तहत उम्मीद पोर्टल पर विवरण अपलोड किए जाने के कार्य की प्रगति जांचने के लिए समीक्षा बैठक की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement