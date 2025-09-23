'वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर तक अपलोड नहीं हुआ तो कार्रवाई', वक्फ बोर्ड की मुतवल्लियों को चेतावनी

उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किए जाने की प्रगति की सोमवार को यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने समीक्षा की. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी मुतवल्ली समितियों को इस काम में तेजी लाने के लिए कहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए.

वक्फ एक्ट की धारा 3ख के तहत पंजीकृत अवकाफ का विवरण छह महीने के भीतर उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जाना है. यह समय सीमा 5 दिसंबर को पूरी हो रही है. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सभी मुतवल्ली समितियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह भी साफ कहा है कि तय तारीख तक वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ, तो संबंधित मुतवल्ली समिति को दोषी माना जाएगा.

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने सभी मुतवल्ली समितियों से कहा कि नियमों का पालन हर हाल में किया जाना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड से जरूरी दस्तावेज केवल मुतवल्ली, प्रशासक, प्रबंध कमेटी को उसकी ई-मेल आईडी या वॉट्सऐप नंबर पर ही भेजे जाएंगे. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है.

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ कमेटी ने कहा है कि अगर कोई मुतवल्ली या प्रबंध कमेटी भारत सरकार की ओर से तय समय के भीतर उम्मीद पोर्टल पर विवरण अपलोड करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का काम चल रहा है. 5 दिसंबर तक सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण इस पोर्टल पर अपलोड किया जाना है.

भारत सरकार की ओर से तय तारीख तक सभी अवकाफ का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो जाए, इसे लेकर वक्फ कमेटियां एक्टिव मोड में आ गई हैं. यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसी के तहत उम्मीद पोर्टल पर विवरण अपलोड किए जाने के कार्य की प्रगति जांचने के लिए समीक्षा बैठक की.

