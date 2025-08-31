यूपी में बड़ा फेरबदल... 8 IPS अफसरों के तबादले... शामली, कानपुर देहात और श्रावस्ती को मिले नए एसपी

UP News: राजधानी लखनऊ से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत कुल आठ आईपीएस अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है. इनमें तीन जिलों शामली, कानपुर देहात और श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बदले गए हैं.

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरएस गौतम अब तक शामली के एसपी थे, उन्हें एसपी पीटीएस मुरादाबाद बनाया गया है. वहीं नरेंद्र प्रताप सिंह को शामली का नया एसपी नियुक्त किया गया है.

इसी तरह अरविंद मिश्रा अब तक एसपी कानपुर देहात के पद पर थे, उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है और अब वे एसपी ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) लखनऊ होंगे. उनकी जगह श्रद्धा नरेंद्र पांडे को एसपी कानपुर देहात बनाया गया है.

श्रावस्ती जिले में भी पुलिस कप्तान बदले गए हैं. यहां के एसपी घनश्याम को एसपी विजिलेंस नियुक्त किया गया है, जबकि उनकी जगह राहुल भाटी को एसपी श्रावस्ती की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल में लाखन सिंह यादव को सेनानायक 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ और प्रवीन रंजन सिंह को डीसीपी नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

आईपीएस अफसरों के इस तबादले को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अहम माना जा रहा है. खासकर सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती से प्रशासन सख्ती और चुस्ती लाने की कोशिश कर रहा है. सूत्रों का कहना है कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने इन तबादलों को अंजाम दिया है, ताकि जिलों में बेहतर समन्वय और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सके.

