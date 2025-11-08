पति को लगता था कि पत्नी का कहीं अफेयर है... इसी शक में उठाया खौफनाक कदम, दहला देगी ये कहानी

अवैध संबंध के शक ने एक पति को हैवान बना दिया. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेदर्दी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने कहा कि यह घटना पुरनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई, जहां मामूली विवाद के बाद पति ने पत्नी पर बेरहमी से हमला कर दिया.

एजेंसी के मुताबिक, आरोपी राम बहादुर को लंबे समय से अपनी पत्नी 32 वर्षीय अनीता देवी पर अवैध संबंधों का शक था. शुक्रवार को दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. गुस्से में बेकाबू हुए राम बहादुर ने घर में पड़ी लाठी से अनीता के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी. घर के लोगों ने किसी तरह झगड़ा शांत कराया और अनीता को तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

अनीता की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. सूचना मिलते ही पुरनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया. थाना प्रभारी पवन पांडेय ने बताया कि पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए हैं और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

घटना के बाद आरोपी पति राम बहादुर मौके से फरार हो गया. उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं. आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है, ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पत्नी पर अवैध संबंधों के शक को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है.

