फर्जी विधायक 18 दिन तक आगरा के होटल में रहा, मालिक ने पैसे मांगे तो दिखाने लगा रौब

उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने दिल्ली के दो लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें से एक व्यक्ति पिछले 18 दिन से खुद को विधायक (MLA) बताकर शहर के एक होटल में फ्री में ठहरा हुआ था. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है.

और पढ़ें

एजेंसी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विनोद और उसके साथी मनोज के रूप में हुई है, दोनों दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि विनोद ने होटल में चेक-इन करते समय खुद को विधायक बताकर रौब जमाने की कोशिश की. शुरू में होटल स्टाफ उसके व्यवहार और कान्फिडेंस से प्रभावित हो गया, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए और विनोद भुगतान से बचता रहा, तो स्टाफ को शक होने लगा.

यह भी पढ़ें: फर्जी IPS बनकर पश्चिम बंगाल की युवती से की शादी, वर्दी और फर्जी आईडी कार्ड के साथ आरोपी गिरफ्तार

होटल के मालिक पवन ने बताया कि दोनों व्यक्ति 18 दिन से होटल में ठहरे थे. जब उनसे पेमेंट मांगा गया तो विनोद ने खुद को MLA बताकर स्टाफ पर दबाव बनाने की कोशिश की. कई बार कहने पर भी उसने बिल चुकाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद होटल मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

Advertisement

इस पूरे मामले को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) इमरान ने कहा कि होटल मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दो व्यक्ति 18 दिनों से ठहरे हुए थे, और उनमें से एक खुद को विधायक बता रहा था और किराया देने से इनकार कर रहा था.

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची. पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि विनोद विधायक नहीं है, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया. उनके पास से सांसद लिखी और हूटर लगी एक कार भी बरामद हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ की जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि उन्होंने इस तरह फर्जीवाड़ा किन-किन जगहों पर किया.

---- समाप्त ----