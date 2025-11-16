scorecardresearch
 

Feedback

फर्जी विधायक 18 दिन तक आगरा के होटल में रहा, मालिक ने पैसे मांगे तो दिखाने लगा रौब

उत्तर प्रदेश के आगरा में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां दिल्ली के एक युवक ने खुद को विधायक बताकर न सिर्फ होटल स्टाफ को गुमराह किया, बल्कि 18 दिन तक बिना पैसे दिए आराम से ठहरा रहा. होटल मालिक को शक होने पर मामला पुलिस तक पहुंचा, जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और आरोपी को उसके साथी समेत हिरासत में ले लिया गया.

Advertisement
X
आगरा में पकड़ा गया फर्जी विधायक. (Photo: Representational)
आगरा में पकड़ा गया फर्जी विधायक. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने दिल्ली के दो लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें से एक व्यक्ति पिछले 18 दिन से खुद को विधायक (MLA) बताकर शहर के एक होटल में फ्री में ठहरा हुआ था. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है.

एजेंसी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विनोद और उसके साथी मनोज के रूप में हुई है, दोनों दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि विनोद ने होटल में चेक-इन करते समय खुद को विधायक बताकर रौब जमाने की कोशिश की. शुरू में होटल स्टाफ उसके व्यवहार और कान्फिडेंस से प्रभावित हो गया, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए और विनोद भुगतान से बचता रहा, तो स्टाफ को शक होने लगा.

यह भी पढ़ें: फर्जी IPS बनकर पश्चिम बंगाल की युवती से की शादी, वर्दी और फर्जी आईडी कार्ड के साथ आरोपी गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

हनीट्रैप गैंग के तीन बदमाश गिरफ्तार
पुलिस की नकली वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड के साथ हनीट्रैप गैंग के तीन बदमाश गिरफ्तार 
Police arrested a man who married a woman by posing as a fake IPS officer
फर्जी IPS बनकर युवती से की शादी, वर्दी और फर्जी आईडी कार्ड के साथ आरोपी गिरफ्तार  
रिटायर्ड IPS अधिकारी बताने वाला अरेस्ट
1979 बैच का फर्जी IPS अधिकारी बनकर पुलिस को गुमराह करने वाला बुजुर्ग और साथी गिरफ्तार 
सांकेतिक तस्वीर
खुद को IAS बताकर जमाता था रौब... मुंबई से फर्जी अफसर गिरफ्तार 
बस्ती पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
'देवरिया कांड की जांच के लिए भेजा गया...', दारोगा पर रौब झाड़ रहा फर्जी अफसर गिरफ्तार 

होटल के मालिक पवन ने बताया कि दोनों व्यक्ति 18 दिन से होटल में ठहरे थे. जब उनसे पेमेंट मांगा गया तो विनोद ने खुद को MLA बताकर स्टाफ पर दबाव बनाने की कोशिश की. कई बार कहने पर भी उसने बिल चुकाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद होटल मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 

Advertisement

इस पूरे मामले को लेकर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) इमरान ने कहा कि होटल मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दो व्यक्ति 18 दिनों से ठहरे हुए थे, और उनमें से एक खुद को विधायक बता रहा था और किराया देने से इनकार कर रहा था.

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची. पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि विनोद विधायक नहीं है, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया. उनके पास से सांसद लिखी और हूटर लगी एक कार भी बरामद हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ की जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि उन्होंने इस तरह फर्जीवाड़ा किन-किन जगहों पर किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement