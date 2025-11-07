scorecardresearch
 

फर्जी IPS बनकर पश्चिम बंगाल की युवती से की शादी, वर्दी और फर्जी आईडी कार्ड के साथ आरोपी गिरफ्तार

बलिया में पुलिस ने एक फर्जी IPS अधिकारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुद को 2021 बैच का राजस्थान कैडर का IPS अधिकारी बताकर पश्चिम बंगाल की एक युवती से शादी की थी. युवती को शक होने पर मामला सामने आया. पुलिस ने आरोपी के पास से वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड, आधार और टैबलेट बरामद किया है.

पुलिस ने फर्जी IPS अधिकारी को पकड़ा (Photo: Screengrab)
पुलिस ने फर्जी IPS अधिकारी को पकड़ा (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने खुद को IPS अधिकारी बताकर एक युवती से शादी कर ली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामला दोकटी थाना क्षेत्र का है जहां फर्जीवाड़ा कर शादी करने वाले शख्स को पकड़ लिया गया.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक का नाम सुधीर कुमार राम है जो बलिया जिले के हृदयपुर गांव का रहने वाला है. उसने खुद को 2021 बैच का राजस्थान कैडर का IPS अधिकारी बताया और इसी झांसे में पश्चिम बंगाल की एक युवती से शादी कर ली. शादी के समय युवती के परिजनों ने आरोपी को असली अधिकारी समझकर उसे 10 लाख रुपये नकद और जेवरात भी दिए थे.

IPS अधिकारी बताकर की युवती से शादी

मार्च 2025 में हुई इस शादी के बाद सुधीर युवती को लेकर बलिया अपने गांव आया. कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने युवती को मऊ जिले के एक होटल में रखा. इसी दौरान युवती को उसके व्यवहार और दस्तावेजों पर शक हुआ. जब उसने जांच की तो पता चला कि वह व्यक्ति IPS अधिकारी नहीं है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

इसके बाद युवती ने अपने परिजनों को सारी बात बताई. परिजनों ने बलिया के दोकटी थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से पुलिस की वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड, आधार कार्ड और एक टैबलेट बरामद किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है.

---- समाप्त ----
