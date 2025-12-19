scorecardresearch
 
आज से शुरू होगा UP विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कफ सिरप और SIR मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा. 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश होगा. विपक्ष कफ सिरप रैकेट, SIR और खाद संकट पर सरकार को घेरने को तैयार है. सत्र को लेकर लखनऊ में हाई अलर्ट है.

सोमवार को पेश होगा योगी सरकार का अनुपूरक बजट (Photo-PTI)
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज यानी 19 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा. भले ही यह सत्र अवधि में छोटा है, लेकिन राजनीतिक तापमान काफी ऊंचा रहने के आसार हैं. 

समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप रैकेट, SIR, BLOs की मौत और खाद की किल्लत जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है. सत्र के पहले दिन मऊ घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी. 

शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा. 22 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिस पर चर्चा के बाद उसे पारित कराया जाएगा.

सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के कुछ विधायकों के धरना-प्रदर्शन करने के संकेत हैं. विपक्ष का दावा है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और जनहित के मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच नहीं पाएगी. वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लखनऊ हाई अलर्ट पर

विधानसभा सत्र को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए हैं. विधानसभा भवन और आसपास के क्षेत्रों को 4 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है. प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी अपर पुलिस उपायुक्त, जबकि सेक्टरों की कमान सहायक पुलिस आयुक्त को सौंपी गई है.

सुरक्षा व्यवस्था को चार स्तरों- आइसोलेशन, इनर, आउटर और आउटर मोस्ट कार्डन में लागू किया गया है. सत्र के दौरान 4 अपर पुलिस उपायुक्त, 11 एसीपी, पीएसी और आरआरएफ की 6 कंपनियां, और एटीएस की 3 विशेष कमांडो टीमें तैनात रहेंगी. साथ ही एलआईयू की सादे कपड़ों में तैनाती कर विशेष निगरानी की जा रही है.

सुरक्षा जांच के लिए 18 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, दो बम निरोधक दस्ते, एंटी-माइन टीमें और विशेष चेकिंग टीमें सक्रिय रहेंगी. यातायात नियंत्रण के लिए भी बड़ी संख्या में पुलिस और होमगार्ड तैनात किए गए हैं. पुलिस प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं.

