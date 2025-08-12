scorecardresearch
 

'खाओ अपनी बीवी की कसम...', जब यूपी विधानसभा में सपा विधायक से बोले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जानिए क्यों हुई तीखी बहस

यूपी विधानसभा में सपा विधायक के आरोप सुनकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह झल्ला गए. वह सीट से उठे और बोले- विधायक अपनी बीवी की कसम खा लें कि गांव में पानी नहीं आ रहा है. जिसपर फहीम इरफान से कहा कि बिल्कुल नहीं आ रहा, आप पश्चिमी यूपी का कोई भी जिला चुन लें, वहां गांव में पानी नहीं आ रहा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा.

यूपी विधानसभा में मंत्री स्वतंत्र देव और सपा विधायक के बीच बहस (Photo- Screengrab)
यूपी विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली. सदन में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान आमने-सामने आ गए. जैसे ही सपा विधायक ने मंत्री के विभाग में काम ना होने का आरोप लगाया, वैसे ही स्वतंत्र देव नाराज हो गए और अपनी सीट पर खड़े होकर बोले- अगर ऐसा है तो खाओ अपनी बीवी की कसम कि कोई काम नहीं हुआ है. गांव-गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है.  

दरअसल, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में उलझ गए. हुआ यूं कि फहीम इरफान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जल-जीवन मिशन के तहत गांवों में आधे-अधूरे काम हुए हैं. बहुत सारे गांवों में पानी नहीं आ रहा है, यहां-वहां पानी की टंकियां गिर रही हैं. मंत्री ने जो जवाब दिए, वो झूठे हैं. 

बस फिर क्या था, सपा विधायक की ये बात सुनकर मंत्री स्वतंत्र देव झल्ला गए. वह सीट से उठे और बोले- विधायक अपनी बीवी की कसम खा लें कि गांव में पानी नहीं आ रहा है. जिसपर फहीम इरफान से कहा कि बिल्कुल नहीं आ रहा, आप पश्चिमी यूपी का कोई भी जिला चुन लें, वहां गांव में पानी नहीं आ रहा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा. विधायक, सरपंच को कॉल कर लें सब पता चल जाएगा. 

विधानसभा में बोलते हुए सपा विधायक फहीम इरफान ने कहा- मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के विभाग तले आने वाले जल जीवन मिशन को लेकर सदन में बैठे कई विधायक दुखी हैं. क्योंकि, प्रेशर इतना कम आता है कि आधे घंटे में एक बाल्टी पानी ही भर पाता है. इस मिशन के आने बाद हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई. जिन ठेकेदारों को काम दिया गया, उन्होंने पूर्व में किए गए सारे विकास के कामों को तोड़फोड़ दिया. पहले रोड तोड़ी, फिर पाइप बिछाई. पानी की टंकी बनवाई, वो जगह-जगह गिर जा रही हैं. इसमें कुछ लोगों को जान भी चली गई. मुआवजा तक नहीं मिला. 

इसके जवाब में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि वो अपनी बीवी की कसम खा कर कहें कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचा. मैं गांरटी से कह रहा हूं अगर इनके गांव में पानी पहुंचेगा तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगा. इसपर इरफान ने कहा कि किसी एक जिले की जांच करा लें. ये बीवी की कसम खाने की बात कह रहे हैं, मैं खुद विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा.

---- समाप्त ----
