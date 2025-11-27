कमरे की दीवारें उखड़ीं, खिड़कियां चकनाचूर, दूसरों की छत पर गिरा मलबा... गैस गीजर फटने से मचा हाहाकार

UP News: उन्नाव में आर्यावर्त ग्रामीण के सामने एक घर की पहली मंजिल पर तेज धमाके से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. धमका इतनी तेज हुआ कि घर की पहली मंजिल पर बने कमरे की दीवारें, खिड़कियां उखड़कर दूर-दूर तक दूसरे घरों की छत पर जा गिरीं. धमाके के बाद कमरे में रखे सामान में आग लग गई. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्क्त के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ.

घटना हसनगंज थाना इलाके की है. आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के सामने बने घर की पहली मंजिल कमरे में गैस गीजर फटने से अचानक ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट इतनी तेज हुआ कि कमरे की दीवारें, खिड़कियां उखड़कर दूसरे घरों की छतों पर जा गिरीं.

हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया. ब्लास्ट के बाद कमरे में रखे सामान और फर्नीचर में आग लग गई. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ. देखें Video:-

जिस घर में ब्लास्ट हुआ वह घर कस्बा निवासी ज्ञानेंद्र सिंह का बताया जा रहा है. हादसे के वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था. सभी लोग नीचे कमरे थे. अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर मौजूद होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था.स्थानीय लोगों में इस घटना से दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

