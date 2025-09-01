scorecardresearch
 

उन्नाव में बच्चे को काटने पर पिता ने आवारा कुत्ते को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज

उन्नाव में आवारा कुत्ते ने पांच साल के बच्चे को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. गुस्साए पिता ने कुत्ते को पीटने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों के रोकने पर छोड़ दिया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

कुत्ते ने 5 साल के मासूम को काटा (Photo: Representational)
कुत्ते ने 5 साल के मासूम को काटा (Photo: Representational)

उन्नाव जिले के दही थाना क्षेत्र में एक पांच साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया. यह घटना बसीरतगंज की है, जहां वीरेंद्र कुमार का बेटा कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्चे को चोट लगने के बाद गुस्साए पिता ने कुत्ते को पीटने की कोशिश की.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, वीरेंद्र ने गुस्से में आकर कुत्ते का जबड़ा पकड़कर उसे मारने का प्रयास किया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें रोकने की कोशिश की. विवाद के दौरान गाली-गलौज भी हुई. हालांकि कुछ समय बाद पिता ने कुत्ते को छोड़ दिया, लेकिन तब तक वह घायल हो चुका था.

आवारा कुत्ते ने 5 साल के बच्चे को काटा 

इसी दौरान किसी ने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में कुत्ते के साथ हुई क्रूरता साफ दिखाई दे रही है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और पिता के खिलाफ पशु क्रूरता के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया.

घायल बच्चे के पिता ने कुत्ते को मारने की कोशिश की

पुलिस ने आरोपी की पहचान दही थाना क्षेत्र के बसीरतगंज निवासी वीरेंद्र कुमार के रूप में की है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

