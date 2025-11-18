पिता मुख्तार का इंतकाल, मां अफशां फरार... शादी के दिन दोनों को याद कर भावुक हुए उमर अंसारी

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी अपने वेडिंग रिसेप्शन में भावुक नजर आए. दरअसल, उमर के इस खास पल में न तो पिता थे और ना ही मां शामिल हो सकीं. पिता मुख्तार का इंतकाल हो चुका है, जबकि मां अफशां अंसारी फरार हैं. उनके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम है, साथ ही आजीवन वारंट भी जारी है. यूपी पुलिस काफी टाइम से अफशां की तलाश में जुटी है.

वेडिंग रिसेप्शन के दौरान उमर अपनी पत्नी फातिमा को पिता मुख्तार की तस्वीर दिखाते हुए कैमरे में कैद हुए, जिसमें वो इमोशनल दिखाई दिए. मां और पिता की कमी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी. उमर की शादी की सारी रस्में बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निकहत ने निभाईं.

आपको बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की 15 नवंबर को शादी हुई थी. 17 नवंबर को दिल्ली में भव्य रिसेप्शन हुआ, जिसमें देश भर के नामचीन लोग शामिल हुए. उमर की शादी यूपी के गाजीपुर जिले के नामी कारोबारी मलिक मियां की नातिन फातिमा से हुई है. चर्चा है कि उमर और फातिमा एक-दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों की रजामंदी के चलते ही ये रिश्ता तय हुआ है.



पूरे आयोजन की जिम्मेदारी उमर अंसारी के बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निकहत अंसारी ने संभाली थी. रिसेप्शन में आए मेहमानों की अगवानी गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी खुद कर रहे थे. यह भव्य समारोह 15 नवंबर को गुपचुप तरीके से हुए निकाह के बाद आयोजित किया गया था, जिसे परिवार ने पूरी तरह से निजी रखा था. सोशल मीडिया पर फोटोज सामने आने के बाद शादी और रिसेप्शन के बारे में लोगों को पता चला.

गौरतलब है कि उमर अंसारी मां के फर्जी साइन मामले में 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे. 3 अगस्त को उमर को लखनऊ से अरेस्ट किया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी, जिसके बाद वो जेल से बाहर आए.

इनपुट- विनय सिंह