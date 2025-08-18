scorecardresearch
 

स्कूल से लौट रही 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, उठाकर फॉर्म हाउस पर ले गए थे चाचा- भतीजे

बलिया में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. आरोप है कि लड़की स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम अटैंड कर वापस अपने घर लौट रही थी तभी उसे किडनैप कर लिया गया.

स्कूल से लौट रही 12वीं की छात्रा से गैंगरेप (Photo: Representational image)
स्कूल से लौट रही 12वीं की छात्रा से गैंगरेप (Photo: Representational image)

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना के बाद से इलाके में सनसनी है. मामले में आरोपी  उसी गांव के 35 साल के अमरजीत सिंह और उसे 45 साल के चाचा गौतम सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा पर तब हमला हुआ जब वह स्कूल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह से वापस अपने घर लौट रही थी.

बैरिया थाना प्रभारी मूलचंद चौरसिया के अनुसार, 17 साल की पीड़िता अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रही थी, तभी अमरजीत उसे जबरन अपने फार्म हाउस में ले गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. एसएचओ ने बताया कि बाद में,अमरजीत और गौतम ने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

चौरसिया ने बताया कि लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई तब जाकर मामले का खुलासा हुआ.शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

