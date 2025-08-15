UP: काशी में स्वतंत्रता दिवस का जोश, युवाओं की तिरंगा यात्रा से गूंजी सड़कें

स्वतंत्रता दिवस के 79वें वर्ष का उत्साह काशी की सड़कों पर तिरंगा यात्रा के रूप में दिखाई दिया. भोले की नगरी में देशभक्ति के तरानों के साथ हजारों युवा हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ते नजर आए. यह यात्रा काशी स्टेशन से शुरू होकर प्रहलाद घाट, मच्छोदरी, विशेश्वरगंज, मैदागिन, रामकटोरा होते हुए लहुरावीर स्थित आजाद पार्क तक पहुंची.

यात्रा में युवाओं ने पैदल और मोटरसाइकिल दोनों से भाग लिया. ढोल नगाड़ा, बैंड बाजा और साउंड सिस्टम के बीच चारों ओर देशभक्ति का माहौल छा गया. रास्ते में लोग यात्रा को देख उत्साह के साथ तिरंगा लहराते नजर आए.

काशी की सड़कों पर तिरंगा यात्रा

आजाद पार्क पहुंचने पर युवाओं ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया. इस अवसर पर समाजसेवी और अधिवक्ता शुभम जायसवाल ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए गर्व का है.

तिरंगा यात्रा का समापन देशभक्ति के गीतों के साथ हुआ

हमें यह आजादी लाखों लोगों के बलिदान के बाद मिली है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे देशभक्ति के जश्न में पूरे उत्साह के साथ शामिल हों और देश के लिए हमेशा योगदान देने के लिए तैयार रहें. तिरंगा यात्रा का समापन देशभक्ति के गीतों और जयकारों के साथ हुआ. काशी की यह यात्रा युवाओं के जोश और एकजुटता की मिसाल बन गई.

